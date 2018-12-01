Порошенко та голова МЗС Польщі «скоординували кроки» для відновлення свободи судноплавства в Азові  

Президент України Петро Порошенко та голова МЗС Польщі Яцек Чапутович «скоординували кроки» для роботи Раді безпеки ООН, Ради міністрів ОБСЄ та Раді ЄС з метою відновлення свободи судноплавства в Азово-Керченській акваторії та деескалації ситуації в регіоні.

Згідно з повідомленням Адміністрації президента, Порошенко подякував польській стороні за підтримку України після нападу Росії на українські кораблі.

«Було наголошено на важливості негайного та безумовного звільнення українських моряків та повернення трьох українських суден», – заявили в АП.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській і Вінницькій областях.