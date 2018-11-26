Європейські члени Ради безпеки ООН висловили занепокоєння через напад Росії і закликали сторони до стриманості

Представники п’яти країн-членів Європейського союзу, які представлені нині в Раді безпеки ООН, висловили глибоке занепокоєння через недавню ескалацію напруженості з нападом Росії на українські кораблі і закликали всі сторони до найбільшої можливої стриманості.

Як мовиться в повідомленні, що його оприлюднили на сайті постійного представництва Франції при ООН, із ініціативою неформально обговорити становище в Україні виступили представники Франції, Великої Британії, Нідерландів, Польщі і Швеції. Це неформальне обговорення відбулося в перебігу візиту до Китаю представників країн-членів Ради безпеки ООН і деяких інших держав.

Представники згаданих п’яти країн підтвердили повну підтримку територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.

Вони також закликали Росію забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі і відновити свободу проходу через Керченську протоку, а також звільнити без зволікань утримуваних українських моряків і захоплені кораблі.

Представники цих країн звернули увагу, що після цих неформальних дискусій у Пекіні це питання офіційно розгляне Рада безпеки ООН на терміново скликаному засіданні у Нью-Йорку, мовиться в повідомленні.

Це засідання Ради безпеки на цей час уже відбувається. Україна скликала його з формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях». Засідання було скликане у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків були поранені.