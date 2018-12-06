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07 Грудень 2018, Київ 00:58
Новини | Події

Протягом листопада у портах Криму зафіксовано 11 танкерів та вантажних суден-порушників – МінТОТ

У кримські порти продовжують заходити кораблі, незважаючи на заборону

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З 1 по 30 листопада до портів окупованого Криму зайшли 11 суден-порушників. Про це повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За даними МінТОТ, усі судна були під прапором Росії. Загалом вони 28 разів зайшли до портів Севастополя та Керчі.

«Окрім того на рейді в акваторіях портів Севастополя та Керчі, що використовуються для стоянки, зафіксовано 13 суден, серед яких 10 – під прапорами Російської Федерації та по одному під прапорами Белізу, Молдови та Республіки Того», – ідеться у повідомленні.

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22 жовтня у міністерстві зазначили, що від початку поточного року кількість заходів суден іноземних держав до портів окупованого Росією Криму зменшилась

За законодавством України, морські порти, розташовані в окупованому Росією Криму (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) є закритими для судноплавства.

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