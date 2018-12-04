34 країни-члени IMO підтримали Україну і засудили агресію Росії – посольство

Україна висловила протест у комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації (IMO) у зв’язку зі збройним нападом на українські військові катери. 34 країни-члени організації підтримали позицію України, повідомило 3 грудня посольство України у Великій Британії.

За повідомленням, українська сторона також засудила численні факти дискримінаційних перевірок суден, які прямують в українські порти, що є порушенням Конвенції ООН з морського права і двосторонніх українсько-російських угод.

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«На підтримку позиції України висловилися делегації 34 країн-членів ІМО, серед яких Австралія, Велика Британія, Грузія, Канада, ФРН, Франція і США, які підтримали вимоги української сторони і засудили черговий акт збройної агресії Росії проти України», – повідомили в посольстві.

25 листопада російські силовики поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях, які намагалися пройти з Чорного в Азовське море, і силою захопили їх, а також узяли в полон 24 українських моряків. При цьому були поранені, за даними української сторони, шестеро з них; російська сторона заявляє про трьох поранених.

Українська прокуратура визнала захоплених моряків військовополоненими.

Полонених уже доставили з Криму до Росії, до Москви: нині 21 із них перебуває у слідчому ізоляторі «Лефортово», ще троє – в медчастині ізолятора «Матроська тиша». Росія більш ніж за тиждень утримання полонених моряків досі не дозволила відвідати їх українським консульським працівникам.

Європейський суд із прав людини 30 листопада повідомив про своє рішення у зв’язку з новим, уже п’ятим міждержавним позовом України до Росії, що Росія до 3 грудня зобов’язана відповісти на запитання: чи позбавлені офіцери і матроси з українських кораблів волі, і, якщо так, на яких підставах їх утримують; чи є серед них поранені, і, якщо так, хто вони, які їхні поранення і яку медичну допомогу вони отримали. Росія також має обґрунтувати відповіді належними документами.

Того ж дня, 30 листопада, в Міністерстві юстиції Росії заявили, що відповідь до суду направлять не обов’язково до 3 грудня, а «в розумний термін» – тоді, коли отримають дані «від компетентних російських органів».