Столтенберґ: я очікую, що країни-союзниці надішлють Росії дуже чіткий сигнал – відео

Міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Брюсселі 4 грудня надішлють Росії чіткий заклик не використовувати анексію Криму та нелегальну побудову Керченського мосту для недопуску кораблів українського флоту до Азовського моря. Таке сподівання напередодні наради дипломатів країн-союзниць та їхніх колег з України й Грузії висловлює генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. «Поки що рано говорити, про що саме будуть говорити міністри, але я очікую, що країни-союзниці надішлють Росії дуже чіткий сигнал: те, що вона нелегально анексувала Крим та незаконно проклала міст, який з’єднує Крим і Росію, не може використовуватися для вчинення перешкод рухові українських кораблів через Керченську протоку до Азовського моря», – заявив генсекретар НАТО.