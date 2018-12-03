НАТО зробить кроки у відповідь на розробку Росією забороненої ракетним договором зброї – Столтенберґ

З огляду на неповагу Росії до Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності НАТО має намір ухвалити необхідні безпекові рішення, заявив напередодні планової зустрічі дипломатів країн-союзниць НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ.

«Союз НАТО пильно стежить за тим, як Росія дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, та зробить необхідні кроки, щоб гарантувати гідне довіри стримування та оборону для того, щоб всі держави-союзниці перебували в безпеці та були захищені», – повідомив Столтенберґ.

За даними Північноатлантичного союзу, Росія розробила, виготовляє та розміщує нові ракетні системи, які заборонені Договором про РСМД.

«Ці системи дуже мобільні, важко виявляються й можуть нести ядерні боєголовки та можуть досягати європейські міста з незначним або й відсутнім часом попередження», – пояснив голова НАТО, додаючи, що «США цілком поважають цей Договір, в Європі американських ракет малої та середньої дальності немає».

«Однак тут з’являються нові російські ракетні системи. Росія повинна негайно повернутися до виконання своїх зобов’язань у рамках Договору про РСМД відкрито й з можливістю перевірок», – закликав Єнс Столтенберґ.

Він додав, що ситуація, коли тільки одна зі сторін виконує положення Договору, а друга – ні, тривати не може.

«НАТО за збереження контролю над озброєннями, але за умови, що до цього прагнуть всі сторони. Ми не робитимемо «дзеркальних» кроків щодо Росії: літак за літак, ракета за ракету чи танк за танк. Однак ми впевнимося у тому, що маємо необхідні спроможності й рівень готовності для забезпечення гідного стримування Росії», – каже генсек Альянсу.

У штаб-квартирі Північноатлантичного союзу 4-5 грудня зберуться міністри закордонних справ країн-членів НАТО та голови МЗС України й Грузії. У порядку денному ескалація напруженості через агресію Росії поблизу Керченської протоки та через її мілітаризацію Азовського й Чорного морів.

Інше питання наради голів дипломатичних відомств НАТО – подальша доля Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності на тлі розробки Росією заборонених цією угодою ракет середньої дальності «Новатор 9М729», здатних завдати удару по країнах НАТО.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з дальністю дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів.