Путін: вихід США з ракетного договору «не залишиться без відповіді»

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з керівництвом Міноборони країни, щоб обговорити можливу відповідь Москви на погрози США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Путін 19 листопада заявив, що можливий вихід США з договору «не може залишитися і не залишиться без відповіді».

Він також заявив, що коли США вийшли з іншої важливої угоди з контролю озброєнь у 2002 році – договору про протиракетну оборону, Росія вжила заходів у відповідь.

«Так і було зроблено. Тепер у Росії є гіперзвукова зброя, здатна долати будь-яку систему протиракетної оборони», – цитує Путіна російська державна агенція новин ТАСС.

Про намір США вийти з Договору про РСМД раніше заявив президент країни Дональд Трамп. Вашингтон стверджує, що Москва в порушення домовленості створила ракету середньої дальності «Новатор 9М729», здатну завдати удару по країнах НАТО.

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Кремль заявив, що відмовлятися від старої угоди без початку переговорів про нову дуже небезпечно.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з дальністю дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів.

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