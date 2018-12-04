Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі – Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі.

«Так, частково розблоковані порти Бердянськ і Маріуполь. Судна здійснюють свій рух на вхід і вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено», – цитує Омеляна прес-служба Мінінфраструктури 4 грудня.

За його словами, на вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід – одне. Ще дев’ять суден стоять біля причалів у портах.

Міністр заявив, що розблокування українських портів стало можливим завдяки скоординованим діям української влади, жорсткій та однозначній міжнародній реакції, а також увазі з боку іноземних медіа.

Омелян висловив сподівання, що найближчими днями українські порти будуть розблоковані повністю, а наступним кроком стане звільнення українських моряків.

28 листопада міністр інфраструктури заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден. Як повідомляв Омелян, через дії Росії були заблоковані 35 суден.

Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.