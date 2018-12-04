США разом із Європою тиснутимуть на Росію задля звільнення українських моряків – Держдепартамент

Державний секретар США Майкл Помпео, який вирушив із візитом до Європи, в перебігу заходів у НАТО і в ОБСЄ буде разом із Європою чинити тиск на Росію з вимогою звільнити полонених нею українських моряків, і США хочуть, щоб європейські союзники робили більше у протистоянні агресії Росії, повідомив чільний представник Державного департаменту США.

Як заявив цей неназваний на ім’я представник під час брифінгу 3 грудня, в перебігу візиту Помпео, зокрема, відбудуться кілька сесій Північноатлантичної комісії, серед них присвячені Україні і Грузії. «На цій сесії ми плануємо продовжити діяти на підставі недавніх заяв США, які вимагають від керівництва Росії звільнити затриманих членів екіпажів і кораблі, які були затримані в недавньому керченському інциденті. Ми закликаємо європейських союзників виявити лідерські здатності в подоланні проблеми, яка існує на «задвірках» самої Європи. Президент і держсекретар США абсолютно чітко дали знати, яка наша позиція у справі керченського інциденту – російської агресії проти України. Наша адміністрація надала (Україні) багато того, що не хотіла надавати попередня адміністрація, але ми плануємо на цьому міністерському засіданні НАТО працювати з союзниками, щоб прокласти шлях до того, як ми можемо здійснити поступ для цих членів екіпажів і кораблів», – сказав посадовець журналістам на борту літака, яким Помпео летів до Брюсселя.

Українській темі також були присвячені відразу кілька запитань. На одне з них посадовець відповів: «Ми підтримуємо Україну від щирого серця в її обороні державного суверенітету і територіальної цілісності, і, я думаю, наші дії теж були дуже чіткі в цій справі. Ми маємо на увазі багато заходів – і з боку США, і в координації з союзниками. І наступними днями ви побачите ще більше прикладів, як ми і наші союзники виступаємо зі спільними сигналами, а коли треба, і вдаємося до дій. Ми справді хочемо, щоб європейські союзники робили більше. Адміністрація США діяла енергійно і чітко, аж до надання Україні значної кількості летальної (військової) допомоги. Ми хочемо, щоб європейські союзники взяли на себе більше відповідальності за проблему з безпекою, що існує лише за 200 миль (понад 320 кілометрів – ред.) від кордону Німеччини, і ми будемо там разом із ними в кожному нашому кроці».

«Стосовно України США мають кілька ідей. Думаю, ми дуже чітко дали знати, що цей останній крок Росії неприйнятний – цей акт агресії. Протягом останніх кількох днів ми дуже близько координували наші дії з європейськими союзниками і в форматі НАТО, і в форматі ЄС, і просто зараз ми зосередилися на визначенні обсягу спільної відповіді всього альянсу, щоб визначити правильний обсяг відповіді на те, що сталося в Керчі. У цьому є також гуманітарний вимір, що стосується моряків. Є міжнародно-правовий вимір зі свободою судноплавства. І ми хочемо, щоб наші союзники засвідчили лідерські якості. Це проблема, набагато ближча до їхнього дому, ніж до нашого. США вже зробили для України багато чого і продовжать робити, але ми хочемо бути певними, що закінчимо цей тиждень із об’єднаною позицією, яку ми розробляємо разом із союзниками, щоб мати цілісний підхід», – додав представник Держдепартаменту США, слова якого наведені в повідомленні Державного департаменту.

На прохання ж оцінити ситуацію в Азовському морі і те, чи не намагається Росія повторити те, що вона робить на Донбасі, також у Маріуполі, цей посадовець відповів, що бачить ситуацію так: «Російські війська і підтримувані Росією так звані сепаратисти ведуть щоденну агресію на порушення режиму припинення вогню. Це одне з питань, яке ми порушимо в ОБСЄ через кілька днів. Ми уважно стежимо. Ситуація там дуже небезпечна. Посол Волкер (спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер – ред.) контактує дуже активно, як ви знаєте, з росіянами, намагаючись знайти чіткий і мирний вихід. Але, гадаю, події на Азові – точніше, на боці Чорного моря, – скажімо, акт агресії в Керченській протоці непомильно позначив ескалацію з боку Росії, бо то вперше вона відкрито застосувала свої власні сили і дуже непримирливо говорила про це».

США разом із Європейським союзом і союзом НАТО, як і з окремими їх країнами-членами, були серед тих, хто рішуче засуджує агресію Росії проти України, ще починаючи з окупації Криму і потім агресії на Донбасі 2014 року. Останнім часом ці слова підтримки знову пролунали після нападу Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, який закінчився розстрілом російськими кораблями українських, полоненням 24 українських моряків і захопленням їхніх кораблів. Це був перший прямий і неприхований акт агресії Росії проти України, на відміну від попередніх, участі в яких Москва не визнавала і намагалася приховати.

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