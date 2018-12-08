Віталій Портников про Керченську кризу і глухий кут Євросоюзу

(Рубрика «Точка зору»)

Керченська криза і глухий кут Євросоюзу

На тлі рішення однієї з європейських країн – Литви – розширити «чорний список» російських громадян у відповідь на дії Москви у Керченській протоці неготовність Європейського союзу в цілому енергійно відповісти на демонстративне порушення Росією міжнародного морського права виглядає ще більш опукло.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас на прес-конференції в Лісабоні пояснив небажання своєї країни виступити з ініціативою про нові санкції прагненням досягти деескалації у Керченській протоці. Але Маас сказав ще про одну обставину, яка, ймовірно, є вирішальною, коли мова заходить про посилення санкцій. Ця обставина – відсутність консенсусу в Європейському союзі.

Доводиться констатувати, що ЄС, як то кажуть, досяг балансу інтересів між тими своїми членами, які виступають за посилення режиму санкції, і тими країнами, які з радістю скасували б санкції проти Москви – була б можливість. І цей баланс пов’язаний не лише з ситуацією у Керченській протоці. Це – один з перших результатів діяльності нового популістського уряду Італії, багато членів якого не приховують своїх симпатій до Володимира Путіна.

Коли за скасування санкцій проти Росії виступали невеликі країни, які залежать від дотацій ЄС, можна було проявляти адекватність і рухатися далі. Але коли в таборі скасування санкцій фактично опинився уряд однієї з країн-«важковаговиків» Євросоюзу, об’єднання виявилося у глухому куті. І зараз головним завданням країн, які вважають за необхідне подальший тиск на Росію, стало хоча б збереження санкцій на існуючому рівні.

До чого це призведе, здогадатися не так вже й важко. Володимир Путін знову переконається у своїй безкарності і здатності маніпулювати політикою Європейського союзу та буде готовий до чергової військової провокації, вже не на морі, а на суші. І після цієї провокації ЄС все одно доведеться запроваджувати нові санкції проти Москви. Тому що поступки Кремлю – щоб про це не думав глава німецького зовнішньополітичного відомства – це зовсім не дорога до деескалації.

Це дорога до ескалації. І так, після цієї нової ескалації Євросоюзу вдасться відновити єдність і посилити тиск на Кремль.

Тільки розплачуватися за це порозуміння можливо доведеться життями і здоров’ям українців.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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