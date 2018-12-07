Ґрібаускайте та Порошенко закликають розширити санкції проти Росії

Президенти Литви Даля Ґрібаускайте та України Петро Порошенко наполягають на розширенні міжнародних санкцій проти Російської Федерації за агресію в акваторії Азовського моря.

«Ми закликаємо наших міжнародних партнерів застосувати жорсткі санкції для припинення агресивних зазіхань Росії в Чорному та Азовському морях і забезпечити свободу навігації в регіоні», – сказав Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Литви в Києві 7 грудня.

«Ми запровадили свої національні санкції на знак протесту проти дій Російської Федерації в Керченській протоці», – відзначила Ґрібаускайте й додала, що ці санкції стосуються, зокрема і фізичних осіб, які тепер не зможуть займатися економічною та іншою діяльністю в Литві, «і таким чином вони будуть відповідальні за атаку» на українські кораблі.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, які йшли з Одеси до Маріуполя, і захопили три кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Троє українських військових при цьому були поранені.

Росія звинувачує захоплених українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.