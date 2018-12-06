Трьом пораненим українським морякам у «Матроській тиші» передали листи від батьків

Трьом пораненим українським морякам, які знаходяться у московському СІЗО «Матроська тиша», 6 грудня передали листи від батьків. Про це повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва, публікуючи відповідь системи листування російської Федеральної служби виконання покарань.

«Адміністрація закладу СІЗО-1 «Матроська тиша» повідомляє вам, що лист 2229448 пройшов цензуру та вручений адресату 6 грудня 2018 року», – зазначається у повідомленні.

4 грудня Івлєва повідомляла, що листи морякам не віддають.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українські консули відвідують поранених моряків у столиці Росії Москві,

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.