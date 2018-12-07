Керченська криза: полонені моряки і нові санкції проти Росії

Литва запроваджує санкції за агресію Росії у Чорному морі. До списку потраплять особи, причетні до захоплення українських кораблів, а також військове керівництво Росії. Сьомого грудня в Україні з офіційним візитом перебуває президент Литви Даля Ґрібаускайте. Президент України Петро Порошенко на спільній з нею прес-конференції висловив сподівання, що інші країни діятимуть за прикладом Литви. Раніше на зустрічі з родичами полонених моряків президент України Петро Порошенко заявив, що проти Росії планується введення так званих «азовських санкцій», а також розглядається можливість запровадження санкцій проти російських портів і кораблів. Тим часом американські ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати планують надіслати військовий корабель у Чорне море. Про нові заходи щодо стримування Росії говорили у програмі «Ваша Свобода» провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігир та адмірал запасу ВМС ЗСУ, екс-заступник міністра оборони України Ігор Кабаненко.