Заарештований в окупованому Криму Еміль Курбедінов: що про нього відомо

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував адвоката Еміля Курбедінова на п’ять діб, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.​

Його заарештували в окупованому Росією українському Криму за статтею 20.3 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії («пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій») за допис у соцмережі Facebook 2013 року. За словами колег Курбедінова, скаргу на нього написав колишній житель Криму, який переїхав до столиці Сирії Дамаска.

Курбедінов вважає, що його затримання російськими силовиками вранці 6 грудня відбувалося «на абсурдних підставах», і він не визнає звинувачень. Він зазначив, що причиною переслідування є його правозахисна діяльність, допомога політв'язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Крим.Реалії вирішили познайомити читачів з біографією Еміля і розповісти, що говорять про нього колеги, соратники та близькі.

Еміль Курбедінов ‒ один із провідних кримських адвокатів, які спеціалізуються на політичних справах. Він надав і продовжує надавати юридичну допомогу десяткам політиків, активістів, журналістів і переслідуваних мусульман, а недавно сам помінявся з ними місцями.

26 січня 2017 року вдома і в офісі Курбедінова відбулися обшуки, а його самого заарештували на 10 діб за «поширення екстремістських матеріалів».

Як відомо, в 1970-х кримських татар усе ще не пускали до Криму. Але багато сімей у цей період переїжджали з місць депортації в Краснодарський край ‒ ближче до батьківщини. Серед них були і Масхуд та Еміне Курбедінови. Разом із рідними вони приїхали сюди з Узбекистану, познайомилися в невеликому селі під Новоросійськом, де й одружилися. 1981 року в них народився син Еміль.

«Потім, у зв'язку з перебігом обставин, ми переїхали до Новоросійська. У Еміля зі здоров'ям тоді було не дуже, а там, де ми жили, було високогір'я і дуже вологий клімат. А в Новоросійську його можна було віддати на плавання. І там він уже укріпив здоров'я і пішов у перший клас», ‒ розповіла Еміне Курбедінова.

Підліткові мрії

У підлітковому віці в Еміля з'явилася велика мрія ‒ стати міліціонером. І після 9-го класу він пішов вчиться в ліцей МВС. Там захопився історією, суспільствознавством, правознавством, читав багато літератури з цих дисциплін. Після закінчення ліцею юний Еміль переосмислив свої плани на майбутнє і вирішив стати юристом.

Він вступив на юрфак Краснодарського державного університету. Там же він пішов на військову кафедру, і закінчив виш із дипломом юриста і офіцерським званням. Здобувши освіту, Еміль повернувся до Новоросійська, де влаштувався на місцеву митницю.

«Син бачив, що наш народ перебирається на батьківщину, і в 2007 році він переїхав до Криму. Спочатку перебрався з Новоросійська у Керч до моїх батьків, ‒ розповідає мама Еміля Еміне Джаферівна. ‒ У мене тоді батьки вже були літніми людьми, а я не могла роботу залишити. Він вирішив знайти себе вже в Криму».

Два роки Еміль прожив у Керчі в дідуся та бабусі. Але там він не зміг знайти роботу до душі і вирішив перебратися до Сімферополя, куди згодом переїхала вся його сім'я.

Курбедінов нострифікував свій диплом у Києві – і отримав статус адвоката. Згодом відкрив власний офіс і почав адвокатську практику. Спочатку він надавав всі види послуг, а також співпрацював з кримськотатарськими правозахисниками, з якими познайомився відразу після приїзду в Крим.

У нього не було складнощів з тим, що він вчив російське право, а адвокатом став в українській правовій системі

«У нього не було складнощів з тим, що він вчив російське право, а адвокатом став в українській правовій системі. Єдине – було трохи складно з українською мовою, але оскільки в Криму все було російською, тому це було не особливо відчутно», ‒ розповів друг і колега Курбедінова Едем Семедляєв.

2013 року в житті Еміля стався ще один важливий поворот. Він познайомився з дівчиною на ім'я Діана, яка через місяць після їхньої зустрічі стала його дружиною.

«Нас познайомили родичі. Ми зустрілися, поспілкувалися, сподобалися один одному. Почали зустрічатися, у нас все так швидко пройшло. Ми особливо не замислювалися і вирішили, що буде весілля. Все відбулося стрімко», ‒ зізналася Діана.

Зараз у родині Курбедінових – двоє дітей: хлопчик і дівчинка.

Приречений на програш

2014 року, коли Росія окупувала і анексувала український Крим, на півострові «почало діяти» законодавство Російської Федерації, і щоб продовжувати тут практику, Курбедінов отримав статус російського адвоката.

Навесні того ж року в активістів кримськотатарського національного руху з'явилися перші проблеми, які вимагали кваліфікованої юридичної допомоги. 3 травня до Криму намагався потрапити лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, і сотні співвітчизників приїхали до адміністративного кордону, щоб допомогти політику його перетнути. Влада у відповідь виставили оточення силовиків на трасі, між бійцями «Беркута» і прихильниками Джемілєва відбулися невеликі сутички. У підсумку проти кількох активістів були відкриті справи за «застосування насильства відносно до представників влади». Ще близько 100 людей стали фігурантами адміністративних проваджень за участь у перекритті дороги.

«Коли у «справі 3 травня» почалися масові адміністративні штрафи, до кримськотатарських адвокатів звернулися члени Меджлісу. Тоді Еміль і я в цьому почали брати участь і побачили, що практично нікому цим займатися», ‒ розповів Едем Семедляєв.

У «справі 3 травня» Курбедінов взяв під опіку активіста Таїра Смедляєва ‒ рідного брата голови ЦВК Курултаю Заїра Смедляєва. відтоді Курбедінов стає одним з найбільш затребуваних адвокатів, які спеціалізуються на політичних справах. Його перевагою стало те, що він закінчував Кубанський університет і добре орієнтується у російському законодавстві.

У нього загострене почуття справедливості, тому й береться за політичні справи

​«У нього загострене почуття справедливості, тому й береться за політичні справи, хоча для адвоката ‒ це складні моменти. Кожен адвокат розуміє, що беручи участь в таких справах, здебільшого будуть програші. Тому що в них все вирішується не в суді, судді там не вільні у винесенні вироку», ‒ сказав Семедляєв.

Як адвокат Еміль Курбедінов виїжджає до співвітчизників, які піддалися обшукам, затриманням або арештам. Він захищає заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, автора Радіо Свобода Миколу Семену, фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» та «кримських диверсантів».

Він – один із головних ньюзмейкерів у кримському сегменті українських ЗМІ, адже усвідомлює, що розголос ‒ це один із способів добитися справедливості. Журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк розповів, що коли йому відмовляють у праві на зйомку в судах за участі Курбедінова, той завжди подає таке ж клопотання від себе.

«Це така підтримка, ну і спроба зробити судовий процес хоча б віддалено несхожим на Кафку. Поза судом він постійно сміється і жартує, пояснюючи: «Інакше з глузду можна з'їхати», ‒ розповів Наумлюк.

Тернистий шлях

З осені 2014 року Курбедінов сприяв і допомагав Кримській контактній групі з прав людини ‒ об'єднанню, яке спочатку мало на меті встановити діалог з підконтрольною Росії владою півострова. Воно було створене після насильницького викрадення Ісляма Джеппарова та Джевдета Іслямова ‒ сина і племінника правозахисника з Білогірська Абдурешита Джеппарова.

«Десь два з половиною роки тому було дуже складно, коли викрали мого сина. Мені вже було зовсім погано. Еміль був один з перших, хто мене підтримував і відвідував. Вони мене з Едемом реанімували, можна так сказати. Кажуть, у тебе хороший потенціал, давай приєднуйся. Відтоді я намагаюся активніше займатися громадською діяльністю», ‒ зізнався Абдурешит Джеппаров журналісту Крим.Реалії.

Останні роки майже весь свій час Курбедінов присвячує роботі. Але його дружина стверджує, що, незважаючи на купу адвокатських обов'язків, він знаходить можливість піклуватися про сім'ю.

«Ми, звичайно, переживаємо за нього. Але я пишаюся тим, що у мене такий чоловік, а у дітей ‒ такий батько, який допомагає своїм братам і всім, хто потребує цієї допомоги», ‒ розповіла Діана Курбедінова.

Мати Еміля, коли говорить про сина, який зараз перебуває під арештом, не приховує сліз, але стверджує, що не шкодує, що Еміль вибрав такий тернистий і небезпечний шлях.

Мамо, тепер я зрозумів, навіщо я живу. А навіщо я жив раніше? Юність була відчайдушна

«Він мені нещодавно сказав: «Мамо, тепер я зрозумів, навіщо я живу. А навіщо я жив раніше? Юність була відчайдушна», ‒ розговорилася Еміне Джаферівна.

Термін першого арешту Курбедінова закінчився 5 лютого. Його засудили на 10 діб за публікацію в російській соціальній мережі «ВКонтакте» трирічної давності. 2013 року Еміль зробив перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» у Сімферополі, і підконтрольний Росії суд розцінив це як «поширення екстремістських матеріалів». Адвоката затримали, коли він поспішав на допомогу до бахчисарайського активіста Сейрана Салієва, до якого з'явився ОМОН із обшуком.

Це вже не перші проблеми, які створюють для Курбедінова російські силовики. Вже звичною подією стало те, що Курбедінова й Семедляєва затримують на адмінкордоні з Кримом після того, як вони повертаються з міжнародних поїздок. На початку серпня 2016 року до них в офіс намагалися увірватися невідомі в цивільному. А в жовтні Курбедінов повідомив, що російська прокуратура погрожує відкриттям кримінальної справи проти нього. Близькі та соратники переконані, що, незважаючи на ці способи тиску і недавній арешт, Еміль не припинить професійної діяльності.

Цей текст вперше був опублікований у січні 2017 року.