Суд в окупованому Криму заарештував адвоката Курбедінова

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував адвоката Еміля Курбедінова на п’ять діб, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реаліі.

Його заарештували за статтею 20.3 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій) за допис у соцмережі Facebook 2013 року. За словами колег Курбедінова, скаргу на нього написав колишній житель Криму, який переїхав до столиці Сирії Дамаска.

Курбедінов вважає, що його затримання російськими силовиками вранці 6 грудня відбувалося «на абсурдних підставах», і він не визнає звинувачень. Він зазначив, що причиною переслідування є його правозахисна діяльність, допомога політв'язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Біля будівлі суду в Сімферополі під час засідання 7 грудня зібрался люди. Вони організували флешмоб «Ти – наш народний захисник» на підтримку Курбедінова.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня. Він усі звинувачення відкидає.

Адвокат вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.