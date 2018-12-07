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07 Грудень 2018, Київ 15:28
Новини | Політика

Україна і Литва підписали угоду для захисту своїх трудових мігрантів

Президент України Петро Порошенко і президент Литви Даля Грібаускайте під час її візиту до Києва, 7 грудня 2018 року

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Міністр соціальної політики України Андрій Рева та міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції, повідомляє прес-служба президента України Петра Порошенка.

Угоду було укладено під час візиту до України делегації на чолі з президенткою Литви Далею Грібаускайте.

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«Метою документу є забезпечення захисту соціальних прав громадян України, які перебувають у Литовській Республіці, і громадян Литовської Республіки, які перебувають в Україні, а також протидія нелегальній праці», – йдеться в заяві прес-служби.

Лінас Лінкявічус також прокоментував підписання документу, зазначивши, що Литва планує і надалі розширювати політичну і економічну співпрацю з Україною.

«Ми готові продовжувати допомагати Україні в процесі реформування. Є критично важливим зробити його незворотнім», – заявив голова литовського МЗС.

Крім того, Порошенко і Грібаускайте підписали дорожню карту розвитку стратегічного партнерства між Україною і Литвою протягом 2019-2020 років. Цей документ, згідно з повідомленням, визначатиме ключові напряму українсько-литовських відносин.

«У Дорожній карті викладені завдання співробітництва з питань міжнародної та регіональної безпеки, у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, в торговельно-економічній, енергетичній, транспортній галузях, а також у культурно-гуманітарній та соціальній сферах», – сказано в заяві.

Коментуючи візит до Києва, Грібаускайте вчергове висловила свою підтримку Україні.

«Литва твердо стоїть пліч-о-пліч зі сміливим українським народом – посилюючи свою стабільну підтримку в тому, щоб допомогти захиститися та протистояти агресії», – написала вона у своєму Twitter.

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