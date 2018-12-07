Україна і Литва підписали угоду для захисту своїх трудових мігрантів

Міністр соціальної політики України Андрій Рева та міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції, повідомляє прес-служба президента України Петра Порошенка.

Угоду було укладено під час візиту до України делегації на чолі з президенткою Литви Далею Грібаускайте.

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«Метою документу є забезпечення захисту соціальних прав громадян України, які перебувають у Литовській Республіці, і громадян Литовської Республіки, які перебувають в Україні, а також протидія нелегальній праці», – йдеться в заяві прес-служби.

Лінас Лінкявічус також прокоментував підписання документу, зазначивши, що Литва планує і надалі розширювати політичну і економічну співпрацю з Україною.

«Ми готові продовжувати допомагати Україні в процесі реформування. Є критично важливим зробити його незворотнім», – заявив голова литовського МЗС.

Крім того, Порошенко і Грібаускайте підписали дорожню карту розвитку стратегічного партнерства між Україною і Литвою протягом 2019-2020 років. Цей документ, згідно з повідомленням, визначатиме ключові напряму українсько-литовських відносин.

«У Дорожній карті викладені завдання співробітництва з питань міжнародної та регіональної безпеки, у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, в торговельно-економічній, енергетичній, транспортній галузях, а також у культурно-гуманітарній та соціальній сферах», – сказано в заяві.

Коментуючи візит до Києва, Грібаускайте вчергове висловила свою підтримку Україні.

«Литва твердо стоїть пліч-о-пліч зі сміливим українським народом – посилюючи свою стабільну підтримку в тому, щоб допомогти захиститися та протистояти агресії», – написала вона у своєму Twitter.