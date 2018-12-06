Керченська криза: МЗС Литви пропонує застосувати санкції проти осіб, причетних до захоплення українських кораблів

Міністерство закордонних справ Литви звернулося до Департаменту міграції при міністерстві внутрішніх справ країни з пропозицією внести осіб, причетних до захоплення українських кораблів у Керченській протоці, до списку небажаних персон.

До санкційного списку МЗС пропонує долучити і військове керівництво Росії, відповідальне за цей акт агресії.

«На думку міністерства, дії цих осіб є грубим порушенням міжнародного права та створюють серйозну загрозу для міжнародної та національної безпеки Литви», – ідеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що Литва повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не визнає анексію Росією Криму і засуджує дії Москви з мілітаризації півострова та Азовського моря.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.