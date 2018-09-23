Папа Римський вшанував жертв радянської і нацистської окупацій у Литві

Папа Римський Фрациск, який перебуває з візитом у країнах Балтії, вшанував у Литві потерпілих і загиблих унаслідок радянської і нацистської окупацій.

Під час служби Божої в місті Каунасі у присутності близько 100 тисяч осіб папа, зокрема, вшанував пам’ять євреїв, страчених чи загиблих у таборах смерті в перебігу трирічної нацистської окупації, а також пам’ять литовців, депортованих до віддалених північних районів Росії, ув’язнених у радянських концтаборах чи інакше репресованих у перебігу п’яти десятиліть радянської окупації.

Понтифік наголосив, що суспільство має бути пильним, щоб не допустити відродження антисемітизму, і закликав учити нові покоління про жахіття Голокосту.

Також у його графіку – відвідини місця єврейського гетто часів Другої світової війни у столиці Вільнюсі і Музею окупації і боротьби за свободу, що розташований у столиці Литви в будівлі колишнього радянського Комітету державної безпеки і присвячений злочинам радянського режиму.

23 вересня, коли нацисти 1943 року почали ліквідацію єврейського гетто у Вільнюсі, Литва вшановує День пам’яті геноциду євреїв.

Попереднього дня, 22 вересня, папа Франциск у Вільнюсі застеріг проти політичних сил, що намагалися б викорінювати інші культури, і закликав Литву використати десятиліття радянської і нацистської окупацій як підґрунтя для боротьби з нетерпимістю у світі.

Литва є першою зупинкою понтифіка в перебігу візиту, протягом якого він також відвідає Латвію й Естонію. Всі три країни Балтії цього року святкують 100-ліття своєї незалежності від Росії, яку вони здобули 1918 року. 1940 року їх окупував Радянський Союз, між 1941 і 1944 роками вони були під нацистською окупацією, після чого знову повернулася радянська. Три країни відновили свою незалежність 1991 року, а 2004-го вступили до НАТО і до Європейського союзу.

Досі тільки один папа Римський, Іван Павло II, відвідав три країни Балтії 1993 року.

У Литві близько 80 відсотків населення – католики. Латвія – переважно лютеранська країна за вірою населення, католиками є головно мешканці історичного регіону Латгалії на сході країни – там католиків майже дві третини населення. Естонія значною мірою нерелігійна, католиків у ній менш ніж пів відсотка мешканців, або близько 4 з половиною тисяч осіб.