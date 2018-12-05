Українські військові випробували ракети, «здатні захистити від агресії з повітря і з моря»

Українські військові провели успішні випробування крилатих ракет і відпрацювали берегову оборону за допомогою модернізованого ракетного комплексу С-125, повідомляє прес-служба Ради національної безпеки й оборони.

Як заявив секретар РНБО Олександр Турчинов 5 грудня після закінчення випробувань на військовому полігоні в Одеській області, тести довели, що Україна здатна захистити свої рубежі на Чорному й Азовському морі.

«Завдання, яке було поставлене сьогодні для крилатих ракет, – перевірка на дальність і точність ураження надводних цілей», – сказав секретар РНБО, додавши, що ціль знищили на відстані 280 кілометрів.

Турчинов повідомив, що для перевірки результатів ураження цілей на великій дальності була задіяна авіація, а також обладнано спеціальний пункт на острові Зміїний. А для посилення берегової оборони перевірили точність і надійність враження плавзасобів умовного противника модернізованими ракетними комплексами С-125.

«За результатами ураження плавзасобів, модернізовані С-125 довели свою ефективність. Відбулось вісім пусків під час яких було знищено вісім надводних цілей. Це дуже гарний результат, який доводить, що ці модернізовані комплекси здатні забезпечити надійний захист від агресії як з повітря, так і з моря, та значно посилять берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя», – сказав Турчинов.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії і в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська області.

До такого кроку вдалися після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.