Комітет ПА НАТО одноголосно засудив будівництво Керченського мосту – Фріз

Комітет з питань цивільного виміру та безпеки Парламентської асамблеї НАТО одноголосно підтримав резолюцію до доповіді «Протидія гібридним загрозам Росії» разом із внесеною українською делегацією правкою, що стосується Криму, повідомила голова делегації депутат Ірина Фріз.

«У резолюції до доповіді Лорда Джоплінга «Протидія гібридним загрозам Росії» враховано новий параграф, який було внесено нашою делегацією. Його зміст такий: засуджуючи незаконне будівництво керченського мосту Росією, а також політику Росії щодо вибіркової відмови в доступі та безпідставної затримки українських та міжнародних суден в Азовському морі, сильно занепокоєні новими загрозами безпеці, економіці та екології в цьому регіоні», – написала вона у Facebook.

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У середині травня цього року, після завершення будівництва автомобільної частини Керченського мосту, Росія перемістила військові кораблі до Азовського моря, заявляючи про необхідність посилення безпеки навколо стратегічного об’єкта. Відтоді Росія затримала понад півтори сотні українських та іноземних торговельних кораблів, допитувала членів екіпажів та інших людей, які перебували на таких суднах.

12 жовтня президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про захист національних інтересів у Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

Європейський парламент 25 жовтня ухвалив резолюцію про загострення ситуації в Азові. Європарламентарі засудили порушення Росією українського суверенітету в Азовському морі і розкритикували штучне блокування торговельних суден. У тексті документу також є заклик до введення нових санкцій проти Кремля у випадку подальшої ескалації напруженості.

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