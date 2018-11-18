ПА НАТО. Україна наполягла на посиленні присутності НАТО у Чорному морі

Українська делегація на Комітеті з питань оборони та безпеки Парламентської асамблеї НАТО наполягла на внесенні до резолюції правки про подальше посилення присутності Альянсу в Прибалтиці, Польщі та Чорному морі. Чим ще позначилася 64 сесія Парламентської асамблеї НАТО, що 17-18 листопада пройшла у канадському Галіфаксі?

Парламентська Асамблея НАТО (ПА НАТО) ухвалила кілька важливих резолюцій, що мають відношення і до України.

Так, зокрема, ПА НАТО закликала членів альянсу докласти зусиль, щоб Україна не стала ізольованою «енергетично» у зв'язку із будівництвом Росією Північного потоку-2.

Про це іде мова у проекті резолюції ПА НАТО «Енергетична безпека: стратегічний виклик для Альянсу».

«Асамблея закликає відповідно інвестувати у відновлювальні джерела енергії та інші сфери енергетики, що надають часткову альтернативу російському газу й нафті», – мовиться у документі.

Також на сесії НАТО також закликали «визначити потенційно вигідні та безпечні інфраструктурні проекти», що дозволять збільшити постачання нафти й газу з Кавказу й Центральної Азії до Європи.

Окремо, учасники Асамблеї НАТО звернули увагу на необхідність створення системи захисту від кібератак, зокрема і на енергетичну інфраструктуру.

Щодо безпекового сектору, то як повідомила голова постійної делегації України у ПА НАТО народний депутат Ірина Фріз, на Комітеті з питань оборони та безпеки NATO члени української делегації Андрей Левус та Юрий Береза представили та захистили внесену українською делегацією правку в резолюцію «Посилення сил стримування НАТО на сході» щодо посилення подальшої присутності НАТО в Прибалтиці, Польщі та Чорному морі.

«Щодо Криму в цій резолюції зазначається: виділити необхідні ресурси для послаблення російських систем А2/AD, які розташовані біля країн Балтії у Калінінграді та Чорноморському регіоні в Криму, за допомогою таких засобів як придбання передових винищувальних реактивних літаків, систем перешкод і ракетних систем високої точності», – написала Ірина Фриз на своїй сторінці у Facebook .

Окрім цього резолюція Комітетом з питань цивільного виміру та безпеки НАТО, яку ухвалили одноголосно до доповіді Лорда Джоплінга «Протидія гібридним загрозам Росії», містить параграф внесений Україною.

«Засуджуючи незаконне будівництво керченського мосту Росією, а також політику Росії щодо вибіркової відмови в доступі та безпідставної затримки українських та міжнародних суден в Азовському морі, глибоко занепокоєні новими загрозами безпеці, економіці та екології в цьому регіоні», – зазначається у цьому параграфі.

Про саму доповідь та її обговорення написала і віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко, яка теж бере участь у ПА НАТО.

Сама Ірина Геращенко на 64 сесії Парламентської асамблеї Європи брала участь у дискусії «Жінки. Мир. Безпека». Вона розповіла про участь українських жінок в обороні країни і про те горе, яке принесла агресія Росії.

«Українські жінки платять найвищу і найстрашнішу ціну за російську агресію, розв‘язану проти України. Більше 1500 вдов, більше 2250 мам, що втратили синів», – сказала Геращенко.

Також 18 листопада на засіданні ПА НАТО Україна виступила із доповіддю «Про зв’язки Російської Федерації із ісламськими терористичними організаціями». Там, зокрема, наводяться дані «про зв’язки Кремля з Талібаном, а також свідченням постачання зброї та матеріальних ресурсів». Серед іншого представники України навели докази того, як російські спецслужби «заохочують» радикальних ісламістів залишати територію Росії і забезпечують їхні перельоти та участь в бойових діях у Сирії на боці Ісламської держави.

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Україна нагадала, що багато колишніх іракських баасистів, які становили ядро військово-політичної еліти за часів Хусейна, а потім – верхівку ІДІЛ – проходили навчання в КДБ СРСР. І те, що відбувається зараз, це продовження започаткованої ще у 1980-х роках за часів керівництва КДБ СРСР Юрієм Андроповим практики використання ісламського тероризму проти країн західної цивілізації.

«Це вже шостий репорт нашої делегаціі. Сьогодні під час його презентації президент ПА НАТО та глави делегацій Великобританії, Франції, Німеччини, США, Канади, Туреччини, Іспанії зазначили, що ці репорти є дуже важливими для розуміння агресивних дій Росії», – зазначила голова постійної делегації України, парламентар Ірина Фріз.

64 сесія ПА НАТО 17-18 листопада проходила у канадському місті Галіфакс.