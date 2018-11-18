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18 Листопад 2018, Київ 23:36
Новини | Міжнародні

Парламентській асамблеї НАТО передали доповіді про діяльність російських ПВК в Україні і Сирії – Фріз

Народний депутат України Ірина Фріз

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Українська делегація передала Парламентській асамблеї НАТО дві доповіді – СБУ та InformNapalm – про діяльність російських приватних військових компаній на сході України та у Сирії, повідомила у Facebook голова постійної делегації, депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз.

«Доповіді містять факти, прізвища та докази безпосереднього їх використання урядом РФ для вирішення завдань державної політики за кордоном. Сьогодні російські ПВК є альтернативним аналогом Сил спеціальних операцій, що застосовуються з метою зниження іміджевих ризиків для Кремля та його прихованої участі у силових акціях за межами Росії. В цьому контексті окремо передала доповіді представниці британської делегації Мадлін Мун (Madeleine Moon) - авторці доповіді «Сили спеціальних операцій в сучасному середовищі безпеки», яку на Комітеті з питань оборони та безпеки було ухвалено одностайно», – написала вона.

Окрім того, за словами депутатки, також було презентовано доповідь про зв’язки Російської Федерації з ісламськими терористичними організаціями.

«Особливу увагу приділяємо зв’язкам Кремля з Талібаном, а також свідченням постачання зброї та матеріальних ресурсів. Талібан – тема окремої доповіді Парламентської Асамблеї, що виноситься на обговорення цієї сесії», – зазначила Фріз.

Засідання Парламенської асамблеї НАТО почалося 17 листопада у канадському Галіфаксі.

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