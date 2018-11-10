Близький до Путіна олігарх потрапив на відео переговорів військових Росії і Лівії

Російський підприємець Євген Пригожин, якого вважають причетним до створення так званої «фабрики тролів» і власником «приватної військової компанії Вагнера», був присутній на офіційних переговорах між лівійськими і російськими військовими.Опубліковане на офіційному каналі відео 9 листопада помітила російська «Нова газета».

Переговори між міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і командувачем однієї зі сторін у внутрішньолівійському конфлікті Халіфою Хафтаром відбулися в Москві 7 листопада.

На відео показано, як лівійська делегація знайомиться з російськими офіцерами і проходить в конференц-зал. У цей момент Євген Пригожин стоїть трохи в стороні.

Але після початку конференції близький до президента Росії Володимира Путіна олігарх сидить за одним столом з російськими і лівійськими військовими, від Шойгу його відокремлюють два офіцери.

Інформація про участь російських збройних сил в лівійському конфлікті з'явилася ще навесні 2017 року. Тоді йшлося про перекидання «елітних десантних підрозділів». Пізніше повідомлялося, що російські військові бази Лівії розгортаються під прикриттям «ПВК Вагнера».

Про зустріч Шойгу і Хафтара повідомляли 7 листопада, в заяві йшлося про те, що сторони обговорили «шляхи врегулювання конфлікту в Лівії і питання боротьби з тероризмом». Генерал Хафтар раніше неодноразово бував у Москві і зустрічався з російськими військовими.

У Кремлі офіційно не коментували присутності Пригожина на переговорах. Але російські агенції новин цитували дипломатичні і військові джерела, які підтвердили, що він був на зустрічі як представник кейтерингової компанії.

Пригожин, серед іншого, є власником компанії «Конкорд менеджмент», яка контролює низку ресторанів. Через забезпечення фірмою їжі для офіційних заходів у Кремлі бізнесмена часто називають «кухарем Путіна».

Москва неодноразово заперечувала зв’язок влади із діяльністю приватних військових компаній. Військове найманство для участі у збройних конфліктах на території інших держав заборонене російським законом.

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