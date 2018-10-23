У Росії «Новая газета» опублікувала розслідування про «кухаря Путіна»

Російська видання «Новая газета» опублікувала 22 жовтня розслідування «Кухар любить погостріше», в якому цитує нібито помічника російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна». Цей чоловік, який назвався Валерієм Амельченком, повідомляв про стеження за собою і після 2 жовтня не виходить на зв’язок. Він стверджував, що Пригожин причетний до кількох нападів, включно із щонайменше одним убивством.

Пригожину висунуті звинувачення американських слідчих у справі про намагання втрутитися у вибори в 2016 році. Він також звинувачується в тому, що відіграє ключову роль у підтримці Росією бойовиків на Донбасі.

Стаття журналіста Дениса Короткова опублікована менш ніж через тиждень після того, як похоронний вінок із написом «зрадник своєї країни»з’явився перед будинком журналіста. Невідомі особи також залишили перед редакцією газети кошик із головою барана та парною кількістю квітів із запискою «Головному редактору «Нової газети» з привітаннями вам та Короткову».

«Новая газета» з 2000 року втратила вбитими п’ять своїх журналістів.