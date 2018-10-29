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29 Жовтень 2018, Київ 23:07
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До «Нової газети» привезли клітки з вівцями. Помста за розслідування щодо Путіна?

До «Нової газети» привезли клітки з вівцями. Помста за розслідування щодо Путіна?
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До редакції «Нової газети» у Москві 29 жовтня невідомі підкинули три клітки з вівцями. Тварини були одягнені в жилетки з написом «Преса». Це вже третій подібний випадок. 17 жовтня журналісти знайшли біля дверей похоронний вінок з підписом «Денис Коротков – зрадник Батьківщини». На наступний день був виявлений кошик із відрізаною головою барана і погрозами на адресу всієї редакції. Чи пов'язані ці інциденти з тим, що стався в понеділок – в «Новій газеті» не впевнені. Попередні випадки, в яких були погрози, у виданні пов'язують із розслідуваннями Дениса Короткова про діяльність російських приватних військових компаній та бізнесмена Євгена Пригожина, якого називають «кухарем» Путіна» і вважають близьким до президента Росії. Редакція вимагає від правоохоронних органів розслідувати факти і покарати винних. (Відео Reuters)

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