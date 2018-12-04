НАТО і Україна: на дії Росії в Азові має бути комплексна відповідь

Брюссель – Дії Росії в Керченській протоці та Азовському морі представники країн НАТО одностайно вважають неприпустимими, вимагаючи негайного звільнення українських кораблів та моряків, захоплених Росією. В Північноатлантичному альянсі кажуть, що Росія не може використовувати незаконної анексії Криму та нелегальної побудови Керченського мосту для недопуску кораблів українського флоту до Азовського моря. Тим часом, український міністр закордонних справ Павло Клімкін протягом консультацій в Брюсселі 4 грудня з міністрами країн НАТО закликав до комплексної відповіді Північноатлантичного союзу на агресію Москви

З вуст очільників НАТО, зокрема Єнса Столтенберґа, який очолює цей блок, лунає: на сьогодні все, на що може розраховувати Україна, – це політична підтримка її суверенності та цілісності її території, а також на допомогу в поліпшенні якості, потужності й бойової готовності її військ і флоту. Про це заявив за результатами засідання міністрів НАТО, України та Грузії генсекретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ.

Однак на питання, чи будуть військові альянсу ставати на захист України в разі відкритої війни Росії, прямих відповідей у Брюсселі офіційно ніхто давати не наважується. Так само, як і щодо того, чи можна надіслати натовські кораблі в Азовське море, про що просить президент Петро Порошенко. Натомість, генсекретар альянсу каже, що у «Чорному морі вже є багато сил НАТО, і ми маємо намір продовжувати проводити оцінки нашої присутності в цьому регіоні».

Водночас Столтенберґ вважає, що цього разу міністри закордонних справ НАТО надіслали Росії чіткий заклик не використовувати незаконної анексії Криму та нелегальної побудови Керченського мосту для недопуску кораблів українського флоту до Азовського моря.

Міністри НАТО закликають Росію звільнити доступ до українських портів. Тим часом, сам Північноатлантичний альянс продовжує оцінювати можливості нарощувати свою присутність у Чорному морі, додав генеральний секретар блоку Єнс Столтенберґ.

Столтенберґ: запевнення України у підтримці її з боку НАТО – це сигнал Росії

Вже сам факт того, що Північноатлантичний союз разом із Україною та Грузією проводять консультації щодо подальших дій після нещодавньої агресії Росії в Керченській протоці, – є сигналом Росії, каже Столтенберґ.

«Сама зустріч вже є важливим сигналом Росії. Те, що всі союзники НАТО, включно з тими, що мають свою безпосередню національну присутність у Чорному морі (Румунія, Болгарія і Туреччина, – ред.), запевнили Україну та Грузію у своїй підтримці, – це вже є месседжем», – запевнив керівник НАТО, кажучи, що військові альянсу продовжуватимуть «ретельний моніторинг розвитку подій у регіоні».

Дещо контрастує зі стриманими заявами представника НАТО, погляд на результати наради дипломатів держав-союзниць блоку в міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Вітаючи, як він називає, «натхненні» обговорення та підтримку України з боку держав-союзниць, він каже, що вже незабаром стане відомо, якими практичними кроками відповість альянс на поведінку Росії в Азовському і Чорному морях.

«Ми не маємо залишатися в рамках заяв, якими б сильними вони не були, – заявляє Клімкін. – Слід сформулювати комплексну відповідь щодо того, що робить Росія в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці».

Втім, на думку дипломата, найтерміновішим пріоритетом нині є звільнення моряків і «приємно, що з цього питання багато країн-союзниць вже ведуть переговори з Росією.

Про посилення присутності НАТО в Чорному морі почуєте найближчим часом – Клімкін

Тим часом, позитивне для України рішення вже не за горами, вважає Павло Клімкін.

«Всім прекрасно зрозуміло, що НАТО має посилити свою присутність в Чорноморському регіоні. Яким чином це має робитися – питання подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте найближчим часом», – каже міністр, наголосивши на тому, що у Брюсселі він закликав, що це має бути «постійний моніторинг та посилена взаємодія НАТО, України і Грузії».

Тим часом, США закликають європейських союзників по НАТО взяти на себе більшу роль у відповіді на агресію Росії щодо України, з такою вимогою виступав на дипломатичних консультаціях держсекретар США Майк Помпео.

Представник адміністрації Дональда Трампа каже, що з огляду на дії Росії, спільно ЄС і цілому світові слід вдатися до засобів її стримування.

«Є два моменти, які ми чітко визначили під час засідання за участю українського міністра: повна єдність в тому, що російські дії були протизаконними і неприйнятними, і в тому, що політика стримування має бути відновлена. Ми колективно розробимо набір кроків у відповідь, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка просто неприйнятна», – заявив у Брюсселі Майк Помпео.

Країни НАТО мають відкинути «Північний потік-2» - Чапутович

Союз НАТО мусить взяти до уваги неприпустимість реалізації російського газогону «Північний потік-2», бо Москва згодом може його «захищати» таким самим способом, як вона нині «захищає свою інфраструктуру в Азовському морі». Про це у штаб-квартирі НАТО заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

«Ми бачимо, як Росія поводиться в Азовському морі. Так само, якщо буде реалізований «Північний потік-2», вона може діяти у майбутньому і в Балтійському морі. Це може стати проблемою у сфері міжнародних відносин», – заявив 4 грудня польський міністр.

На думку Яцека Чапутовича, НАТО змушене «переосмислити» майбутнє газпромівського проекту «Північний потік-2».

«Після незаконної анексії Криму, з’являлися думки, що на цьому агресивні дії Росії завершаться. Однак, нині ми є свідками подальшої повзучої анексії росіянами нових територій, цього разу морських», – наголосив Яцек Чапутович.

Остання в цьому році зустріч міністрів закордонних справ 29 країн НАТО проходить 4-5 грудня у Брюсселі. Центральними темами на ній є відповідь НАТО на порушення Москвою Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), обговорення співпраці альянсу з Україною і Грузією в контексті агресії військових кораблів Росії у Керченській протоці та ситуація в Афганістані.

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