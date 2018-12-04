Українські військові катери перебувають у порту Керчі – фото

Журналісти проекту Радіо Свобода Крим.Реалії побували в окупованій Керчі вранці 4 грудня і знайшли українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», захоплені російськими силовиками біля берегів анексованого Криму.

Катери пришвартовані біля причальної стінки в акваторії «Генмола» в Керчі, на території, контрольованій прикордонною службою ФСБ Росії.

Військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» передислокували вглиб порту. Вони перебувають на території, яка до 2014 року належала керченському загону української морської охорони, а після російської анексії Криму на території частини розмістилися прикордонники ФСБ Росії.

Незважаючи на сильний туман, який накрив вранці Керч, журналістам вдалося сфотографувати українські військові кораблі. На фото видно частину номера катера, закритого маскувальною сіткою.

Ще один захоплений український корабель, р​ейдовий буксир «Яни Капу» перебуває там же, ближче до кінця причалу, його поки що не переміщали.

Раніше на одному з керченських сайтів з’явилася інформація про те, що катерів на «Генмолі» немає. Командування ВМС України заявило, що перевіряє цю інформацію.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Дії Росії в Керченській протоці критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.