Микола Полозов: Росія не допускає до полонених моряків України ні консулів, ні адвокатів

Понад 50 адвокатів заявили про готовність захищати захоплених в Чорному морі військовослужбовців України, який зараз утримують у слідчих ізоляторах Москви. Про це написав у Facebook адвокат Микола Полозов. Сам Полозов взяв на себе захист одного з моряків, про що він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

– Конкретно я захищаю військовополоненого, капітана другого рангу, командира дивізіону Дениса Гриценка. Що стосується захисту інших військовополонених, то в даний час формується команда адвокатів, яка буде їх захищати в рамках єдиної стратегії, запропонованої українською владою. І, відповідно, сьогодні мною був представлений список кандидатур цих адвокатів родичам військовополонених на зустрічі в омбудсмена Людмили Денисової.

Нам би не хотілося, щоб серед адвокатів у команді були люди, які так чи інакше афілійовані з російськими спецслужбами

Я думаю, що в найближчі день-два буде проводитися відбір і узгодження цих кандидатур, в тому числі перевірка, тому що нам би не хотілося, щоб серед адвокатів у команді були люди, які так чи інакше афілійовані з російськими спецслужбами. Після завершення цієї перевірки буде сформована команда, будуть підписані відповідні угоди з рідними військовополонених, і адвокати почнуть працювати.

– Скільки людей перебуває зараз у московських слідчих ізоляторах?

– За станом на поточний момент в СІЗО «Лефортово» перебуває 21 військовополонений, ще троє поранених військовополонених – в лазареті слідчого ізолятора «Матроська тишина».

– Чи мають до них доступ представники української дипломатії, я маю на увазі співробітників консульства України в Росії?

Дозволу консули, як і адвокати, на відвідання військовополонених не отримали

– Що стосується консула, то протягом декількох днів направляються щодня запити, відповідні звернення до Міністерства закордонних справ Росії, також в інші органи, по лінії омбудсмена Денисової відбувається взаємодія з уповноваженою з прав людини Росії Москальковою. Але до теперішнього часу ніяких відповідей не отримано. Тобто дозволу консули, як і адвокати, на відвідання військовополонених не отримали.

– Чи зверталися адвокати і консули в російську Раду при президенті, яку очолює Михайло Федотов?

– Безумовно, взаємодія йде, в тому числі, і з Радою з прав людини, і тут трохи розподіляються повноваження, тому що консули не мають права туди звертатися, а омбудсмен Денисова має право звертатися, і робить це. Але наразі, на сьогоднішній день ситуація не вирішується.

– Чи вдалося вам поговорити з вашим підзахисним? В яких умовах він перебуває? Чи здійснюється на нього якийсь тиск?

– З моменту переведення в Москву всіх військовополонених ніхто з незалежних осіб, чи то адвокати або консули, їх не бачив. Їх могли бачити тільки члени Громадської спостережної комісії Москви, але, скажімо так, до цієї інформації і до того як вона подається, потрібно ставитися вкрай уважно.

Про стан поранених моряків ми знаємо лише зі слів російських посадових осіб, але, принаймні з п'ятниці, ніхто з тих, хто має незалежну думку і може підтвердити, що з моряками все гаразд, їх не бачив. З моменту етапування в Москву цей зв'язок повністю обірваний.

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