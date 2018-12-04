НАТО моніторить та визначається із подальшою присутністю в Чорному морі – Столтенберґ

Міністри НАТО закликають Росію звільнити доступ до українських портів, тим часом, сам Альянс продовжує оцінювати можливості нарощувати свою присутність у Чорному морі. Про це за результатами консультацій 29 міністрів країн-союзниць НАТО й голів зовнішньополітичних відомств України та Грузії заявив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберґ.

«В Чорному морі вже є багато сил НАТО і ми маємо намір продовжувати проводити оцінки нашої присутності в цьому регіоні», – заявив генеральний секретар НАТО.

Вже сам факт того, що Північноатлантичний союз разом із Україною та Грузією проводять консультації щодо подальших дій після нещодавньої агресії Росії в Керченській протоці, – є сигналом Росії, каже він.

«Сама зустріч вже є важливим сигналом Росії. Те, що всі союзники НАТО, включно з тими, що мають свою безпосередню національну присутність у Чорному морі (Румунія, Болгарія і Туреччина, – ред.), запевнили Україну та Грузію у своїй підтримці, – це вже є меседжем», – запевнив керівник НАТО, кажучи, що військові Альянсу продовжуватимуть «ретельний моніторинг розвитку подій у регіоні».

«Базуючись на цих спостереженнях, ми й визначатимемо, якою має бути наша подальша присутність у Чорноморському регіоні», – повідомив Столтенберґ.

Остання цього року зустріч міністрів закордонних справ 29 країн НАТО розпочалася у вівторок, 4 листопада, у Брюсселі. Центральними темами на ній є відповідь НАТО на порушення Москвою Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), обговорення співпраці альянсу з Україною і Грузією в контексті агресії військових кораблів Росії у Керченській протоці та ситуація в Афганістані.

Перед початком зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагав від Росії відпустити українських моряків, два катери та буксир, захоплені російськими військовими наприкінці листопада в Чорному морі.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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