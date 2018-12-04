США закликають Європу взяти на себе більшу роль у відповіді на агресію Росії щодо України

Міністри закордонних справ 29 країн НАТО зібралися 4 грудня у Брюсселі для обговорення відповіді альянсу на морський конфлікт Росії з Україною та для узгодження позицій стосовно долі американсько-радянської угоди про обмеження ракетних арсеналів.

Ми хочемо бачити, як європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність за проблему з безпекою, що лише за 200 миль від кордону Німеччини, і ми будемо з ними на кожному кроці

​Москва досі відмовляється виконувати міжнародні вимоги про звільнення трьох українських військових суден і понад двадцяти моряків, захоплених Росією 25 листопада біля Керченської протоки.

Представник американської делегації на чолі з державним секретарем Майком Помпео на шляху до Брюсселя сказав журналістам, що США далі розширюватимуть вимоги до Москви про повернення українських суден та громадян.

«Ми плануємо на цій міністерській зустрічі працювати з союзниками над шляхом до просування у справі цих екіпажів і кораблів», – сказав представник.

Посадовець наголосив, що у Вашингтоні керченський інцидент вважають російською агресією проти України і закликав європейських союзників виявити лідерство у ситуації, яку американський посадовець назвав «проблемою у власному обійсті Європи».

«Ми хочемо бачити, як європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність за проблему з безпекою, що лише за 200 миль від кордону Німеччини, і ми будемо з ними на кожному кроці», – поясний американський представник, вказавши на безпековий, гуманітарний та правовий вимір проблеми, пов’язаний з міжнародними правилами мореплавства.

«Акт агресії в Керченській протоці позначив однозначну ескалацію з боку росіян, бо вони вперше відкрито використовували свої сили і робили це беззастережно», – додав представник державного департаменту США у відповіді на запитання журналістів.

Президент Сполучени Штатів Дональд Трамп раніше назвав дії Росії причиною скасування переговорів з російським президентом Путіним, що планувалися у межах минулого саміту країн «Групи двадцяти» в Аргентині.

Часткове розблокування протоки

​У день початку міністерських нарад НАТО у Брюсселі український уряд повідомив, що Росія частково розблокувала прохід українських вантажних суден через Керченську протоку до українських портів Маріуполя та Бердянська в Азовському морі.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Росія і далі зупиняє судна, вимагаючи оглядів, але фактична повна блокада наразі припинена.

На думку міністра, розблокуванню сприяли дії України, а також міжнародна увага та реакція, і він висловив надію, що наступним кроком буде звільнення українських моряків.

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Проблема для НАТО

Президент України Порошенко після інциденту поблизу Керченської протоки закликав НАТО ввести кораблі альянсу в Азовське море, щоб допомогти Україні й гарантувати безпеку судноплавства.

У НАТО на цей заклик відповіли заявою, що альянс вже має свої кораблі у Чорному морі, де три країни регіону: Болгарія, Румунія і Туреччина входять до організації.

Україна користується підтримкою, але не може розраховувати на автоматичний захист НАТО, оскільки не є членом альянсу.

Важливою обставиною називають і те, що Азовське море, згідно з угодою між Росією та Україною 2003 року, визнане не міжнародним простором, а спільними водами двох країн.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен висловив думку, що альянс вчинив неправильно, коли на саміті у Бухаресті 2008 року вирішив не задовольняти прохання України та Грузії про початок приготувань до набуття членства тими країнами.

«Я вважаю, що нам треба було це зробити, а не зробивши це, ми послали неправильний сигнал Путіну, коли утрималися від надання плану набуття членства. Він відтоді почав думати, що може діяти агресивно і зробив це того ж року: у серпні 2008 року він напав на Грузію», – сказав Андерс Фоґ Расмуссен в інтерв’ю організації The Institute for War & Peace Reporting.

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