НАТО має перешкодити «Північному потоку-2», Росія його «захищатиме» – МЗС Польщі

НАТО мусить взяти до уваги неприпустимість реалізації російського газогону «Північний потік-2», бо Москва згодом може його «захищати» таким самим способом, як вона «захищає свою інфраструктуру в Азовському морі». Про це перед засіданням голів дипломатичних служб 29 країн НАТО та їхніх колег від України та Грузії, заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

«Ми бачимо, як Росія поводиться в Азовському морі. Так само, якщо буде реалізований «Північний потік-2», вона може діяти у майбутньому і в Балтійському морі. Це може стати проблемою в сфері міжнародних відносин», – заявив польський міністр.

Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода, на думку Яцека Чапутовича, НАТО змушене «переосмислити» майбутнє газпромівського проекту «Північний потік-2».

«Після незаконної анексії Криму з’являлися думки, що на цьому агресивні дії Росії завершаться. Однак нині ми є свідками подальшої повзучої анексії росіянами нових територій, цього разу морських», – вважає Яцек Чапутович.

Остання в цьому році зустріч міністрів закордонних справ 29 країн НАТО розпочалася у 4 грудня в Брюсселі. Центральними темами на ній є відповідь НАТО на порушення Москвою Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), обговорення співпраці альянсу з Україною і Грузією в контексті агресії військових кораблів Росії у Керченській протоці та ситуація в Афганістані.

Україна називає проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликає заблокувати його будівництво. Київ підтримують у цьому і деякі європейські країни, а також США. На їхню думку, газогін має на меті збільшити залежність Європи від російського газу і водночас позбавити російського газового транзиту Україну і деякі східноєвропейські держави, тим самим зробивши їх вразливими перед російським газовим шантажем.

Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримує «Північний потік-2» і говорить про нього як про «суто економічний проект». Але при цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель останнім часом заявляє, що робота нового газопроводу буде можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.