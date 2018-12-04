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04 Грудень 2018, Київ 18:23
Новини | Політика

Україна вимагає негайного і безумовного звільнення захоплених моряків – Геращенко

Геращенко нагадала, що на українських моряків, захоплених Росією, розповсюджується дія Женевських конвенцій

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Українська сторона на засіданні Тимчасової контактної групи вимагала негайного звільнення моряків, яких було захоплено російськими прикордонниками у Керченській протоці. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«Україна вимагає негайного звільнення 24 військовополонених моряків, утримуваних в Росії, без всяких передумов. На них розповсюджуються дії Женевських конвенцій, військовополонених не можна судити і ми вимагаємо їх негайного звільнення без передумов, без всяких обмінів», – зазначила Геращенко.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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