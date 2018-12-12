Палата представників Конгресу США ухвалила 3 резолюції щодо України: Голодомор, «Північний потік-2», Азовське море

Посол України у США Валерій Чалий на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив про ухвалення Палатою представників Конгресу США трьох резолюцій на підтримку України.

«В першій – Голодомор 1932-33 років в Україні визнано геноцидом українського народу. Друга резолюція спрямована проти завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

Третя резолюція засуджує військову агресію, вчинену РФ проти Української держави у Керченській протоці», – відзначив дипломат.

Онлайн комітет Палати представників з міжнародних відносин наводить подробиці ухвалених резолюцій.

Так, резолюція щодо Голодомору містить наступне положення:

«Визнаються знахідки комісії щодо Голоду в Україні, представлені Конгресу 22 квітня 1988 року, включно з «Йосип Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українців у 1932–1933».

Раніше резолюцію аналогічного змісту було підтримано у Сенаті США.

Онлайн доступні також тексти резолюцій щодо «Північного потоку-2» та «На підтримку України».

​Резолюція щодо «Північного потоку-2» «підтримує накладення санкцій» щодо цього газогону та закликає президента США «підтримати енергетичну безпеку Європи за допомогою політики диверсифікації з метою послаблення залежності від Росії».

Натомість резолюція «На підтримку України» вказує на необхідність притягнути Росію до відповідальності за її агресивні дії поблизу Керченської протоки, де Росія захопила три українські кораблі та 24 членів їхніх екіпажів, а також через блокування Росією Азовського моря.

«США, їхні союзники та партнери мають притягнути Росію до відповідальності. Неспроможність це зробити буде витлумачена Москвою, як зелене світло для того, щоб зайти далі, що стало би небезпечним прорахунком, який може обернутись військовою ескалацією», – йдеться у прес-релізі з приводу ухвалення резолюції, яка закликає президента США «словом та ділом» пояснити Москві потенційні наслідки її дій.