12 грудня набув чинності закон про припинення договору про дружбу з Росією.

Це сталося на наступний день після того, як документ оприлюднили в офіційній газеті «Голос України».

Закон Верховна Рада ухвалила 6 грудня. Згідно з документом, Україна припиняє дію договору з 1 квітня 2019 року. Цей документ передбачає відмову від продовження договору, дія якого спливає 31 березня 2019 року.

10 грудня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року, нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробило це у вересні.