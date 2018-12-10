Закон про припинення договору про дружбу з Росією підписаний. Залишилася вулиця Дружби народів за колючим дротом

10 грудня президент України Петро Порошенко підписав Закон про припинення дії договору про дружбу з Росією. «Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу», – сказав Порошенко.

Президент України пояснив, що цей договір не був розірваний раніше заради того, щоб використовувати його положення «як базу для наших численних позовів до міжнародних судів та інших міжнародних інстанцій до Росії – як порушниці цього договору та норм міжнародного права».

Закон Верховна Рада ухвалила 6 грудня. Згідно з документом, з 1 квітня 2019 року Україна припиняє дію договору, яка спливає днем раніше, 31 березня 2019 року.

Сам Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року тодішніми президентами України і Росії – Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним. У документі є пункт про визнання і непорушність кордонів обох країн. На багатьох ділянках кордону межа – поняття досить умовне. Подекуди Україна і Росія ділять між собою одну вулицю населеного пункту. Як у випадку з селищем Міловим. Унікальне селище, де будинки з одного боку вулиці розташовані в Україні, а з іншого – в Росії.

Українське селище міського типу Мілове у Луганській області України складає єдине ціле з російським селищем Чорткове Ростовської області Росії – кордон проходить посередині вулиці Дружби народів. У селищі діє пункт контролю на кордоні з Україною Чертково-Мілове.

Село Чорткове лежить на українсько-російській адміністративній, але не етнічній межі. У 1926 році українці становили в Чорткові 64,2% всього населення. За даними перепису населення 2002 року, в селищі мешкало 11 027 осіб, із них формально 85,9% складали росіяни, 11,1% – українці, а 3% – інші національності.

Ще влітку люди просто переходили через вулицю і ходили в гості до родичів, водили в Чорткове дітей до школи через три пункти пропуску. Тепер сім’ї розділені парканом, а в черзі на КПП треба стояти годинами. Як кажуть місцеві жителі, паркан на цій вулиці перетворив обидва селища у в’язницю. І люди не хочуть жити за колючим дротом.

(Відео зі сайту «Настоящее время» про те, як живе селище, розділене російсько-українським кордоном).

Паркан із колючого дроту російські прикордонники побудували восени цього року. За злою іронією, паркан побудували просто посередині вулиці Дружби народів. Влітку кореспонденти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії знімали будівництво цього паркану. Тепер будівництво закінчили.

Журналісти Радіо Свобода спілкувалися з мешканцями по обидва боки вулиці Дружби народів.

– А ви з Росії?

– Так.

– А в Україну не ходите?

– А хто туди пускає? – відповів чоловік з російського боку вулиці Дружби народів.

«Дивишся, немає нікого, ніхто не стоїть, перейшов да й пішов, якось так, а як інакше. Фактично, звичайно, порушення (посміхається – ред.), – розповідає Тамара, громадянка Росії, будинок якої розташований в українській частині селища Мілове.

(Відео журналістів Радіо Свобода, зняте наприкінці літа 2018 року)

Пункт контролю «Мілове» входить до складу митного посту «Старобільськ» Луганської митниці.

7 серпня 2014 року російські гібридні сили обстріляли із гранатомета адміністративну будівлю відділу прикордонної служби «Мілове», прикордонники підірвалися на фугасі – 4 постраждалих; на пункті контролю зранку працювала місія ОБСЄ, обстріл було здійснено одразу після її відбуття.

Конфлікт між Росією й Україною загострився минулого місяця – 25 листопада російські силовики захопили три українські військові кораблі й 24 членів їхніх екіпажів поблизу Керченської протоки.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

Договір про дружбу з Росією був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дія була автоматично продовжена. Щоб припинити дію договору, Україна мала офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробив це у вересні.

Над публікацією працювала Людмила Ваннек – за матеріалами Радіо Свобода і «Настоящего времени».

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