Закон щодо припинення договору про дружбу з Росією направили на підпис президентові

Підтриманий 6 грудня Верховною Радою закон про припинення договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією направили на підпис президентові. Про це свідчать дані на сайті українського парламенту.

Президентський законопроект напередодні підтримали 277 народних депутатів.

Згідно з документом, Україна припиняє дію договору з 1 квітня 2019 року. Тобто цей законопроект передбачає відмову від продовження договору, дія якого спливає 31 березня 2019 року.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року, нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

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Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробило це у вересні.

Конфлікт між Росією й Україною загострився минулого місяця – 25 листопада російські силовики захопили три українські військові кораблі й 24 членів їхніх екіпажів поблизу Керченської протоки.