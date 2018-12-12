Новинський, Шуфрич, Литвин і ще 44 депутати Ради просять суд визнати незаконною підтримку автокефалії УПЦ

Вадим Новинський, Нестор Шуфрич, Володимир Литвин і ще 44 народних депутати попросили Конституційний суд визнати незаконною постанову Верховної Ради на підтримку звернення президента Петра Порошенка про надання автокефалії Українській православній церкві. Подання депутатів 12 грудня зареєстроване на сайті суду.

На думку підписантів, підтримка парламентом такого звернення «нівелює релігійну свободу та міжконфесійний мир в Україні, порушує права та свободи громадян, зокрема конституційне право на свободу світогляду і віросповідання та є прямим втручанням держави в церковні справи».

Під конституційним поданням стоять підписи переважно членів «Опозиційного блоку» та позафракційних депутатів. Ці депутати нагадують, що Україна є світською державою і має бути нейтральною, безсторонньою щодо будь-яких проявів віри.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

У день Об'єднавчого собору 15 грудня Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах в Facebook та YouTube.

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