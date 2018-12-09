Порошенко: на адресу Вселенського патріарха надходять погрози з Москви

На адресу Вселенського патріарха Варфоломія надходять погрози з Росії, заявив президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Держава і президент свою справу зробили. І Його Всесвятість Варфоломій свою справу зробив. Можливо, навіть більше, ніж міг, враховуючи той шалений тиск і погрози, які сьогодні йому надходять з Москви», – написав Порошенко.

У Росії не реагували на слова українського президента.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Томос для України: 15 грудня – об’єднавчий собор у Святій Софії

Нова українська церква буде без обмежень, компромісів та залежності – Павленко

Ієрархи УПЦ (МП) бояться компромату від спецслужб Росії

Агент «Юрек», покаяння і томос для України

5 ознак втручання Росії у надання томосу для України очима українських науковців