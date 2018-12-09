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09 Грудень 2018, Київ 17:47
Новини | Політика

Порошенко: на адресу Вселенського патріарха надходять погрози з Москви

Порошенко: Варфоломій свою справу зробив. Можливо, навіть більше, ніж міг

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На адресу Вселенського патріарха Варфоломія надходять погрози з Росії, заявив президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Держава і президент свою справу зробили. І Його Всесвятість Варфоломій свою справу зробив. Можливо, навіть більше, ніж міг, враховуючи той шалений тиск і погрози, які сьогодні йому надходять з Москви», – написав Порошенко.

У Росії не реагували на слова українського президента.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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