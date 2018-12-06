Нова українська церква буде без обмежень, компромісів та залежності – Павленко

Нова українська церква буде повністю незалежною, зокрема й від Константинополя, заявив представник України на синоді Вселенського патріархату, радник президента Ростислав Павленко під час брифінгу в Києві 6 грудня.

«Є багато версій, які закинуті в інформаційне поле і обговорюються. Деякі з них хотілося б спростувати... Йдеться про незалежну автокефальну православну церкву без будь-яких обмежень, без будь-яких компромісів, без будь-яких залишених залежностей від будь-якої церкви, включно зі Вселенським патріархатом», – зазначив Ростислав Павленко.

Він наголосив, що право бути останньою інстанцією у вирішенні конфліктних питань нової української церкви за Вселенським патріархатом також не є залежністю. Навпаки, за словами Павленка, це дозволить Константинопольскому патріарху як арбітру виносити рішення на користь українського православ'я.

Вселенський патріарх Варфоломій, за словами Ростислава Павленка, уже надіслав запрошення до всіх архієреєв щодо участі в об'єднавчому соборі. Ієрархи мають прибути 15 грудня до Софійського собору разом зі священнослужителем, мирянином або представником монашества.

5 грудня президент України Петро Порошенко повідомив, що об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Святій Софії у Києві. Собор має затвердити Статут нової церкви та обрати предстоятеля. Крім того, на соборі буде вирішено і статус нової церкви.

29 листопада синод Вселенського патріархату повідомив, що розробив проект установчого Статуту української церкви в контексті раніше ухваленого рішення надати їй автокефалію. Створення єдиної української помісної православної церкви означатиме перетворення її на 15-у незалежну від інших канонічну помісну православну церкву.

Очікується, що в об’єднавчому соборі візьмуть участь ієрархи Української православної церкви – Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви, а також якась частина представників УПЦ (Московського патріархату).

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Порошенко оголосив дату об’єднавчого собору УПЦ

Ієрархи УПЦ (МП) бояться компромату від спецслужб Росії

Агент «Юрек», покаяння і томос для України

5 ознак втручання Росії у надання томосу для України очима українських науковців