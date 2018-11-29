Порошенко: дату проведення об’єднавчого собору незабаром оголосить патріарх Варфоломій

Дату проведення об’єднавчого собору українських православних церков незабаром оголосить Вселенський патріарх Варфоломій, заявив президент України Петро Порошенко під час звернення до громадян.

«Сьогодні на святому, священному синоді Вселенського патріархату ухвалені історичні рішення про створення автокефалії Української православної церкви. Схвалено текст томоса про надання незалежності української церкви, а також ухвалене рішення про скликання об’єднавчого православного собору. Дату проведення його незабаром оголосить патріарх Варфоломій», – сказав Порошенко.

Він нагадав, що учасники собору оберуть керівника української православної церкви, який отримає томос про автокефалію.

Раніше президент заявляв, що вже у грудні очікує на скликання об’єднавчого собору українських православних церков.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).