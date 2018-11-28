Кабмін передав нерухоме майно Андріївської церкви Вселенському патріархату

Кабінет міністрів України передав у постійне користування представництву Вселенського патріархату в Україні нерухоме майно Андріївської церкви.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 28 листопада.

У листопаді президент України Петро Порошенко підписав закон про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська». Закон, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату, парламент ухвалив 18 жовтня.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні – Вселенський патріархат

Агент «Юрек», покаяння і томос для України

Патріарх Варфоломій про автокефалію УПЦ: втручаємося тому, що це наш обов’язок

5 ознак втручання Росії у надання томосу для України очима українських науковців

Ми вимагаємо, щоб РПЦ не ховалася в Україні під назвою «українська» – Філарет