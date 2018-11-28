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28 Листопад 2018, Київ 16:36
Новини | Політика

Кабмін передав нерухоме майно Андріївської церкви Вселенському патріархату

Майно Андріївської церкви передали у користування Вселенському патріархату

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Кабінет міністрів України передав у постійне користування представництву Вселенського патріархату в Україні нерухоме майно Андріївської церкви.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 28 листопада.

Ростислав Павленко, директор Національного інституту стратегічних досліджень
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У листопаді президент України Петро Порошенко підписав закон про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська». Закон, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату, парламент ухвалив 18 жовтня.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

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