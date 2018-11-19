У Запоріжжі мітингували під єпархією УПЦ (МП) за єдину помісну церкву

19 листопада під стінами управління Запорізької єпархії УПЦ (МП) відбулася акція на підтримку створення єдиної помісної церкви в Україні. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У мітингу взяли участь ветерани війни на Донбасі, запорізькі волонтери, батьки загиблих під час війни на Донбасі українських військових, які принесли з собою плакати з написами «Церковній війні не бути», «За єдину українську помісну церкву», «Будьте з українським народом» тощо.

«Сьогодні ми сюди прийшли на знак підтримки та долучення до тих мільйонів українців, які виступають за створення української помісної православної церкви, а також вимагають від діячів Російської православної церкви визначитися, з ким вони – з Києвом чи з Москвою, кому вони служать – Росії чи Україні. Ні для кого не секрет, що Російська православна церква, так само як і Москва, сіє той «руський мир», від якого щодня на сході України гинуть українські військові… Ми донесемо нашу позицію. Я наголошую на тому, що наша акція є мирною, не спрямованою на насилля, захоплення храмів, чогось подібного ми не плануємо, і вони цього не дочекаються, тому ми прийшли сюди під адміністративну споруду», – заявив під час акції один з її організаторів Дмитро Харьков.

Представники єпархії УПЦ (МП) до мітингувальників не вийшли. По закінченню акції учаснику залишили плакати на огорожі довкола будівлі, де знаходиться церковна установа.

Після оприлюднення рішення Вселенського патріархату про автокефалію української церкви очільник Запорізької єпархії УПЦ (МП) Лука назвав його «схожим на видачу мерцю довідки про те, що він живий». А згодом в інтерв’ю ВВС заявив, що Константинопольського патріархату для нього не існує: «своїми діями 11 жовтня Константинопольський патріархат себе фактично саморозпустив. Відмова від дотримання канонів матері-церкви є свідченням відпадіння від Христа. Для мене Константинопольського патріархату не існує. В історії він був, для мене з 11 жовтня цього патріархату немає».

19 жовтня на сайті Запорізької єпархії УПЦ (МП) також оприлюднене офіційне звернення Луки, у якому йдеться про те, що керівництво єпархії не визнає надання ставропігії (права створення автономної православної церковної одиниці, яка підлягає юрисдикції безпосередньо патріархові і користується спеціальними правами), а також забороняє служіння і спільну молитву з представниками константинопольського патріархату.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії українській помісній православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а підпорядковані їм священики і віряни відновлені у спілкуванні зі вселенською Православною церквою.

Далі, як пояснив патріарх УПЦ КП Філарет, керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), – повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

У Вселенському патріархаті заявили, що собор має відбутися у грудні.

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення Синоду Вселенського Константинопольського патріархату.

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