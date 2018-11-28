Константинополь остаточно затверджує томос для України

У Стамбулі – другий день вирішального для українського православ'я синоду Вселенського патріархату. Синод зібрався обговорити текст томосу для українського православ'я. Також синод визначить точну дату собору для створення нової об’єднаної української церкви. Про все це у програмі «Ваша Свобода» говорили кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин, директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, релігієзнавець Людмила Філіпович та російський біблеїст Андрій Десницький.