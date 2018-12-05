«Москва вступатиме в останній бій, щоб зашкодити» – релігійний оглядач про томос для України

Гості програми «Ваша Свобода»: Ярослава Міщенко, журналіст, релігійний оглядач; Віктор Єленський, народний депутат України; Климент (Вечеря), голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП).

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня цього року. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Собор відбудеться в Києві у Святій Софії і затвердить статут нової церкви та обере предстоятеля.

Олександр Лащенко: Пані Міщенко, можна сказати, що справа зроблена, вже все – українська незалежна церква буде, залишилося лише провести собор, обрати предстоятеля і затвердити статут?

Це останній етап, на якому, можливо, відбуватимуться якісь домовленості, можливо, торги

​Ярослава Міщенко: 10 днів – це 10 днів радісного очікування. Але не можемо не розуміти, що ці 10 днів будуть днями дуже важких випробувань, що Москва вступатиме в останній бій, щоб нам зашкодити.

Це останній етап, на якому, можливо, відбуватимуться якісь домовленості, можливо, торги, можливо, якась притирка і між Вселенською патріархією, і між нашими українськими ієрархами. Напевне, так. Коли доросла мама повертається вже до дорослої доньки, чи навпаки, напевне, відбуваються якісь останні розмови, компроміси, можливо, десь останнє нерозуміння і останнє порозуміння.

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Наші священики з діаспори всі готові – нехай перший ієрарх називається митрополитом, неважливі технічні деталі, автокефалія все рівно буде повною, але не дуже були готові до того, що так, як вони будували парафії Київського патріархату за кордоном, згідно пропозицій, ці парафії мають перейти в юрисдикцію Константинополя.

Для патріарха Філарета і його найближчого оточення було важливим, щоб збереглася лінія на те, що церква дійсно залишається самостійною

Порядок сформований (об’єднавчого собору – ред.) – об’єднання, статут, предстоятель. Лише три питання. Київський патріархат (хочемо ми чи не хочемо) є основою об’єднання. Вони були найбільш системними провідниками цієї ідеї, вони страждали за цю ідею. Стільки років «вважали», що церква – несправжня, таїнства – недійсні, люди там не хрещені, не вінчані. Який це біль та приниження! Вони є основою нової церкви.

Для патріарха Філарета і його найближчого оточення було важливим, щоб збереглася лінія на те, що церква дійсно залишається самостійною. Він погодився, за моїми даними, на почесне предстоятельство з правом голосу в Синоді. Це той мінімум, який ми йому зобов’язані дати.

Є дві версії, що чи він, чи його висунуть, а він зніме, інша – що він не виставлятиме, але виступить зі словом, пропонуючи натомість свого намісника. Кажуть, що найбільш вірогідна кандидатура – це Епіфаній. Він знає грецьку мову, вчився в Афінах, причетний до академії, яка досить швидко набирає, до Видубицького монастиря, тобто у нього є завершені проекти, що він буде найбільш прийнятною кандидатурою.

УПЦ (МП) могла би бути основою для об’єднання. Тепер все по-іншому – перетворили її на РПЦ

Наші настрої і воля Божа такі, що не дамо знищити цю церкву (Московський патріархат – ред.). Єдність занадто багато коштує. По чесному буде, якщо РПЦ надасть екзархат і це буде «Російська православна церква». Вони дуже багато зробили, щоб вона стала саме російською єпархією. Якби була ситуація, коли був живий блаженніший Володимир (історія не знає умовно нахилу), все могло би бути по-іншому. УПЦ (МП) могла би бути на чолі в цих переговорах, могла би бути основою для об’єднання. Тепер все по-іншому – ви знищили УПЦ, перетворили її на РПЦ. І та назва з часом мінятиметься.

Агафангел, одеський митрополит – головний представник кремлівського лобі в УПЦ. Це саме його скриньку коли зламали наші хакери-активітси, то там були заклики до Путіна ввести війська. Я про це розповідала всім дипломатам.

Достовірність цієї переписки підтвердили всі міжнародні дослідницькі центри. Цього він, може, не визнав. Але секретар його єпархії Новіков, який переїхав до Москви, каже: єдність з Москвою – це «залог спасения человеческой цивилизации»! Знаєте, за що моляться в храмах УПЦ (МП)? «Против междоусобной брани»! Або священик молиться «за собирание земель отечества нашего»!

– Пане Єленський, залишилося поставити останню крапку в отриманні незалежності для українського православ’я?

Віктор Єленський: Насправді треба два кроки зробити – це собор, а тоді вже вручення томосу.

Переважна більшість тих, хто прибуде на собор, ставлять ідею української церкви помісної вище за якісь амбіції

Щодо витоків, то вони дуже повно відображають еклезеологію Константинополя. Константинополь завжди наполягав, що православ’я – це не розхристана конфедерація церков, а єдина православна церква, яка має точку зборки. Наприклад, щодо мира – це велике дійство, коли збираються, бажано, предстоятелі або представники церков, спільно служать, а потім розвозять по всьому світові миро, яке варили у Константинополі.

Церковне середовище достатньо замкнене і всі знають всіх, і у всіх є довга історія взаємовідносин. Неможливо, щоб собор говорив одним голосом. Якби соборяни говорили одним голосом, то церква ніколи би не засудила єресі, ніколи у нас не було би символу віри. Але я думаю, що більшість чи переважна більшість тих, хто покликаний або прибуде на собор, ставлять свою місію, ідею української православної церкви помісної вище за якісь амбіції.

– Владико, скільки священнослужителів саме Московського патріархату готові приєднатися до нової незалежної української православної церкви?

Цей собор вже 100 разів за цей рік призначали. Ще побачимо

​Климент (Вечеря): Сьогодні ділять невбитого ведмедя. Недоречно висмоктувати з пальця якісь цифри, говорити про якусь статистику, яка абсолютно не прив’язана до якоїсь реальності. Ось коли буде цей так званий собор, отоді ми й будемо про щось говорити. Цей собор вже 100 разів за цей рік призначали. Ще побачимо. До 15-го числа ще багато часу. Звідки ви знаєте, що буде нова церква? Константинопольський патріархат за останній час нічого нового не запропонував.

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