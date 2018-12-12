Поспіх суддів і новий фігурант у справі Павла Гриба, ув'язненого в Росії: що відомо

Суд у Ростові-на-Дону відклав заплановане на 12 грудня засідання у справі 20-річного громадянина України Павла Гриба через різке погіршення його здоров’я – молодому чоловікові довелося викликати швидку. Гриба звинувачують за статтею про тероризм на основі листування у соцмережах із дівчиною з Сочі Тетяною Єршовою, яку, за версією слідства, він нібито переконував закласти у школі вибухівку. Провину Гриб не визнає. Тим часом, у цій історії з’являється ще один фігурант, якого Росія нещодавно взялася розшукувати через Інтерпол. Адвокат українця Марина Дубровіна розповіла Радіо Свобода, що саме зараз відбувається.

– Сьогодні планувався допит ключового свідка – Тетяни Єршової. Вони з матір’ю прибули до Сочинського суду, звідки мала бути організована відеоконференція. Але Павло заявив, що дуже погано почувається, його нудить, у нього болить живіт, тож він не може брати участь у судовому засіданні, і клопотав про його відтермінування.

​У суд викликали швидку допомогу. Лікар чи фельдшер – не можу точно сказати, хто саме це був – його оглянула, температура у нього була 37,1, тобто така, що свідчить про якийсь запальний процес. Вона зробила йому укол і дала таблетку, але за годину стан Павла не покращився. Через це засідання перенесли на 21 грудня.

Але загалом вона сказала, що в амбулаторних умовах неможливо зрозуміти, що з ним відбувається – потрібне серйозне обстеження, особливо враховуючи, що у Павла вже є низка захворювань, про які відомо.

Павло казав, що він скаржився і лікарю слідчого ізолятора, але йому дали жменю таблеток із собою, й сказали: їдь на суд

Павло казав, що він скаржився і лікарю слідчого ізолятора, але йому дали жменю таблеток із собою, й сказали: їдь на суд.

Зараз його мама пішла на прийом до начальника СІЗО. Я сподіваюсь, питання якось вирішиться із наданням хлопцю медичної допомоги, і якщо дійсно будуть підстави, його можуть перевести на стаціонарне лікування.

– Тобто обстеження так і не проводили?

– Минулого вівторка, якщо я не помиляюсь, Павла вивозили, і він здавав просто аналізи. І результати цих аналізів якраз і свідчать про те, що у нього запальний процес.

Я не лікар, але його мама – лікар, і вона сказала, що ці аналізи означають запалення.

– Тетяну Єршову не опитали сьогодні?

– Ні, справа в тому, що Павло не був готовий ставити запитання. Тому що запитань у нас до Тетяни багато, бо від її свідчень дуже багато чого залежить, але можливості їх поставити не було.

– Сестра Павла Гриба Ольга заявляла, що розгляд цієї справи зараз нібито прискорюють.Чи так це, за вашими спостереженнями?

Суд був безапеляційний, сказав: сьогодні – допити, 21-го вже –дебати, відповідно ми цілком могли на кінець тижня перед новим роком вийти на оголошення вироку

– Насправді у нас був дуже жорсткий графік у грудні. Суд планував сьогодні допитати Тетяну і Павла, хоча я говорила у суді, що там дуже великий обсяг свідчень. Але суд був безапеляційний, сказав: сьогодні – допити, 21-го вже –дебати, відповідно ми цілком могли на кінець тижня перед новим роком вийти на оголошення вироку.

Це досить жорстко, у моєму розумінні. Нам не дають отямитися і підготувати повноцінно захист, проговорити з Павлом деякі речі.

Але сьогодні він сказав, що не може нічого сприймати. У нього зараз серйозні проблеми із зором, одним оком він практично не бачить, то багато питань до того, чи зможе він підготуватися.

– А з чим ви пов’язуєте такий інтенсивний розгляд?

– Я не можу точно стверджувати. Суд був налаштований дуже безапеляційно. До цього у листопаді у нас все дуже спокійно було: не прийшов перекладач на засідання – перенесли засідання.

Але ви ж розумієте, все, що пов’язане з Україною, загострилося у грудні цього року. Можливо, це одна з причин.

– Раніше стало відомо, що Росія подала у розшук нібито у рамках цієї справи ще одного українця – Стефана Капіноса. Хто ця людина? Звідки він взявся у цій справі?

За словами Павла, вони разом із Капіносом до середини травня, щонайменше, користувалися одним акаунтом у соцмережах

– Я знаю все тільки зі слів Павла. І за словами Павла, вони разом із Капіносом до середини травня, щонайменше, користувалися одним акаунтом у соцмережах.

У Павла, зрозуміло, не було якихось рецептів із виготовлення вибухівки, він говорив про це з Капіносом. Капінос був людиною, в якої була така інформація.

– Вони були знайомі особисто чи тільки онлайн?

– Я не знаю, чи зустрічалися вони насправді, але онлайн вони переписувалися, може, протягом року. Онлайн вони спілкувалися досить багато.

– Чи є зараз зв’язок із цією людиною?

– Ну, по-перше, він зараз або в Україні, або взагалі в Європі, і в мене з ним зв’язку немає. Ми намагалися через правоохоронні органи України його розшукати, але чи знайшли його, у мене такої інформації зараз немає.

– Яка роль, за вашою інформацією, у Стефана Капіноса у цій історії?

– Розумієте, двоє людей користуються одним акаунтом. З’ясувати, хто з них пише в якийсь конкретний момент, практично неможливо. Пароль від акаунта є і в одного, і в іншого.

Відповідно, частина повідомлень, які отримувала Тетяна, були від Капіноса.