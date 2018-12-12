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12 Грудень 2018, Київ 18:45
Суспільство

Поспіх суддів і новий фігурант у справі Павла Гриба, ув'язненого в Росії: що відомо

Павло Гриб

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Суд у Ростові-на-Дону відклав заплановане на 12 грудня засідання у справі 20-річного громадянина України Павла Гриба через різке погіршення його здоров’я – молодому чоловікові довелося викликати швидку. Гриба звинувачують за статтею про тероризм на основі листування у соцмережах із дівчиною з Сочі Тетяною Єршовою, яку, за версією слідства, він нібито переконував закласти у школі вибухівку. Провину Гриб не визнає. Тим часом, у цій історії з’являється ще один фігурант, якого Росія нещодавно взялася розшукувати через Інтерпол. Адвокат українця Марина Дубровіна розповіла Радіо Свобода, що саме зараз відбувається.

– Сьогодні планувався допит ключового свідка – Тетяни Єршової. Вони з матір’ю прибули до Сочинського суду, звідки мала бути організована відеоконференція. Але Павло заявив, що дуже погано почувається, його нудить, у нього болить живіт, тож він не може брати участь у судовому засіданні, і клопотав про його відтермінування.

Марина Дубровіна
Марина Дубровіна

​У суд викликали швидку допомогу. Лікар чи фельдшер – не можу точно сказати, хто саме це був – його оглянула, температура у нього була 37,1, тобто така, що свідчить про якийсь запальний процес. Вона зробила йому укол і дала таблетку, але за годину стан Павла не покращився. Через це засідання перенесли на 21 грудня.

Але загалом вона сказала, що в амбулаторних умовах неможливо зрозуміти, що з ним відбувається – потрібне серйозне обстеження, особливо враховуючи, що у Павла вже є низка захворювань, про які відомо.

Павло казав, що він скаржився і лікарю слідчого ізолятора, але йому дали жменю таблеток із собою, й сказали: їдь на суд

Павло казав, що він скаржився і лікарю слідчого ізолятора, але йому дали жменю таблеток із собою, й сказали: їдь на суд.

Зараз його мама пішла на прийом до начальника СІЗО. Я сподіваюсь, питання якось вирішиться із наданням хлопцю медичної допомоги, і якщо дійсно будуть підстави, його можуть перевести на стаціонарне лікування.

– Тобто обстеження так і не проводили?

– Минулого вівторка, якщо я не помиляюсь, Павла вивозили, і він здавав просто аналізи. І результати цих аналізів якраз і свідчать про те, що у нього запальний процес.

Я не лікар, але його мама – лікар, і вона сказала, що ці аналізи означають запалення.

– Тетяну Єршову не опитали сьогодні?

– Ні, справа в тому, що Павло не був готовий ставити запитання. Тому що запитань у нас до Тетяни багато, бо від її свідчень дуже багато чого залежить, але можливості їх поставити не було.

Сестра Павла Гриба Ольга заявляла, що розгляд цієї справи зараз нібито прискорюють.Чи так це, за вашими спостереженнями?

Суд був безапеляційний, сказав: сьогодні – допити, 21-го вже –дебати, відповідно ми цілком могли на кінець тижня перед новим роком вийти на оголошення вироку

– Насправді у нас був дуже жорсткий графік у грудні. Суд планував сьогодні допитати Тетяну і Павла, хоча я говорила у суді, що там дуже великий обсяг свідчень. Але суд був безапеляційний, сказав: сьогодні – допити, 21-го вже –дебати, відповідно ми цілком могли на кінець тижня перед новим роком вийти на оголошення вироку.

Це досить жорстко, у моєму розумінні. Нам не дають отямитися і підготувати повноцінно захист, проговорити з Павлом деякі речі.

Але сьогодні він сказав, що не може нічого сприймати. У нього зараз серйозні проблеми із зором, одним оком він практично не бачить, то багато питань до того, чи зможе він підготуватися.

– А з чим ви пов’язуєте такий інтенсивний розгляд?

– Я не можу точно стверджувати. Суд був налаштований дуже безапеляційно. До цього у листопаді у нас все дуже спокійно було: не прийшов перекладач на засідання – перенесли засідання.

Але ви ж розумієте, все, що пов’язане з Україною, загострилося у грудні цього року. Можливо, це одна з причин.

– Раніше стало відомо, що Росія подала у розшук нібито у рамках цієї справи ще одного українця – Стефана Капіноса. Хто ця людина? Звідки він взявся у цій справі?

За словами Павла, вони разом із Капіносом до середини травня, щонайменше, користувалися одним акаунтом у соцмережах

– Я знаю все тільки зі слів Павла. І за словами Павла, вони разом із Капіносом до середини травня, щонайменше, користувалися одним акаунтом у соцмережах.

У Павла, зрозуміло, не було якихось рецептів із виготовлення вибухівки, він говорив про це з Капіносом. Капінос був людиною, в якої була така інформація.

– Вони були знайомі особисто чи тільки онлайн?

– Я не знаю, чи зустрічалися вони насправді, але онлайн вони переписувалися, може, протягом року. Онлайн вони спілкувалися досить багато.

– Чи є зараз зв’язок із цією людиною?

– Ну, по-перше, він зараз або в Україні, або взагалі в Європі, і в мене з ним зв’язку немає. Ми намагалися через правоохоронні органи України його розшукати, але чи знайшли його, у мене такої інформації зараз немає.

– Яка роль, за вашою інформацією, у Стефана Капіноса у цій історії?

– Розумієте, двоє людей користуються одним акаунтом. З’ясувати, хто з них пише в якийсь конкретний момент, практично неможливо. Пароль від акаунта є і в одного, і в іншого.

Відповідно, частина повідомлень, які отримувала Тетяна, були від Капіноса.

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