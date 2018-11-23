Українець Гриб не отримує листів у російському СІЗО – батько

Українець Павло Гриб, обвинувачений у Росії за статтею про тероризм, не отримує кореспонденції в російському СІЗО, повідомив у Facebook його батько Ігор Гриб.

За його словами, 23 листопада відбулося чергове засідання суду у справі українця, на якому допитали свідка сторони обвинувачення. Засідання відбулося в заритому режимі.

«Павло знову не отримує ніякої кореспонденції. Та писати йому все одно дуже потрібно. Підтримка життєво необхідна. Листи мають дійти. Підтримайте Павла», – написав Ігор Гриб.

Наступні засідання призначені на 29 і 30 листопада.

15 листопада Павло Гриб відмовився свідчити в Північнокавказькому окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону. Його обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.