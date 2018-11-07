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07 Листопад 2018, Київ 20:08
Новини | Суспільство

Павлу Грибу подовжили арешт до квітня – МЗС

«Фарс у справі Павла Гриба (на фото – ред.) триває», – прокоментувала ситуація речниця МЗС Мар’яна Беца

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Утримуваного в Росії громадянина України Павла Гриба триматимуть під вартою до квітня 2019 року – про таке рішення російського суду повідомила речниця українського Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца.

«Фарс у справі Павла Гриба триває. Сьогодні йому незаконно продовжили арешт в РФ до квітня 2019 року. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення», – заявила вона.

В жовтні справу Гриба повернули до Північнокавказького окружного військового суду на повторний розгляд.

20-річного Павла Гриба обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину. 23 липня колегія суддів Північнокавказький окружного військового суду в Ростові повернула справу українця на доопрацювання прокурорам.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.

Минулого тижня його батько Ігор Гриб повідомляв, що під час етапування сина зникли всі ліки, які для нього купили родичі.

Британські правозахисники щиро зацікавлені допомогти українським політв'язням
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Британські правозахисники щиро зацікавлені допомогти українським політв'язням

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