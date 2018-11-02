Під час етапування заарештованого в Росії Гриба зникли всі ліки, які йому передавали – батько

Під час етапування заарештованого в Росії українця Павла Гриба зникли всі ліки, які йому передавали, повідомив його батько Ігор Гриб у коментарі «Громадському телебаченню».

«Під час попереднього етапування Павла із Ростова в Краснодар усі ліки, які ми передавали йому, аби він приймав, зникли. Тепер нам доведеться знову купувати ці ліки і знову просити передати їх. Робиться усе, аби ускладнити перебування Павла за ґратами», – розповів Ігор Гриб.

За його словами, ліки мав передати конвой під час конвоювання.

20-річного Павла Гриба обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину. 23 липня колегія суддів Північнокавказький окружного військового суду в Ростові повернула справу українця на доопрацювання прокурорам.

25 жовтня в суді заявили, що знову отримали провадження.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.