Матері українця Гриба дозволили в Росії друге за 15 місяців побачення – батько

Матері заарештованого в Росії українця Павла Гриба дозволили друге за 15 місяців побачення, повідомив його батько Ігор Гриб у коментарі «Громадському телебачення».

За його даними, матір має зустрітися із сином 26 листопада.

15 листопада Павло Гриб відмовився свідчити в Північнокавказькому окружному військовому суді. Його обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину. Також суд допитав Тетяну Єршову, яку українець, за версією слідства, схиляв до теракту.

Наступне засідання призначене на 23 листопада.

23 липня колегія суддів Північнокавказький окружного військового суду в Ростові повернула справу українця на доопрацювання прокурорам.

У жовтні справу Гриба повернули до Північнокавказького окружного військового суду на повторний розгляд.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.

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