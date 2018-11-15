Росія: наступне засідання суду в справі українця Гриба призначене на 23 листопада

Наступне засідання в справі заарештованого в Росії 20-річного українця Павла Гриба призначене на 23 листопада, повідомив його батько Ігор Гриб у Facebook.

«Судове засідання закінчилося. Після обіду в закритому режимі в режимі відеоконференції відбулося опитування свідка обвинувачення Єршової Тетяни. Наступне засідання 23 листопада 2018 року», – написав Ігор Гриб.

Єршова – дівчина із Сочі, на зустріч із якою Гриб їхав до Білорусі, коли його затримали. Російські правоохоронці стверджують, що українець намагався переконати її закласти в школі вибуховий пристрій під час випускного вечора.

15 листопада Павло Гриб відмовився свідчити в Північнокавказькому окружному військовому суді. Його обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину.

23 липня колегія суддів Північнокавказький окружного військового суду в Ростові повернула справу українця на доопрацювання прокурорам.

У жовтні справу Гриба повернули до Північнокавказького окружного військового суду на повторний розгляд.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.